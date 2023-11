Fibromialgia, la battaglia: "Siamo già 400 donne"

La fibromialgia è la malattia che ha costretto la cantante americana Lady Gaga a rimandare il suo tour europeo nel 2019. Basti questo per capire quanto i dolori di chi ne soffre arrivino ad essere lancinanti e invalidanti. La fibromalgia è però una malattia "semisconosciuta" dal sistema sanitario nazionale: Roberta Baldi, presidente della neo associazione pesarese fondata per la tutela di pazienti fibromialgici – Le Ali di Auser – per sapere da cosa derivassero i dolori che la tormentano da 37 anni, si è dovuta rivolgere ad uno specialista di Amburgo. "Con molta determinazione siamo riusciti a creare un percorso lenitivo – dice Baldi – per una malattia degenerativa e per cui non esistono cure. Ci sono 12 proposte di legge in Parlamento, riguardo questo fenomeno assolutamente sottostimato: nelle Marche abbiamo, per ora, 30mila diagnosticati di cui il 90% è donna" perché, a mancare è una vera indagine epidemiologica. "Dal 12 maggio, da quando cioè è nata l’associazione – continua Baldi – grazie all’attenzione dimostrata da Auser, presieduta da Massimo Ciabocchi, e grazie al sostegno della consigliera regionale Micaela Vitri, al nostro percorso si sono unite 400 donne". La prossima tappa sarà l’incontro pubblico previsto per sabato alle 11,30 nella sala del consiglio comunale, a Pesaro. "L’evento è importante per vari aspetti – continua Baldi –. Oltre a venire in contatto con l’associazione e quindi con altre persone con cui condividere e scambiare informazioni, possiamo dare indicazioni riguardo percorsi di assistenza attivati con la collaborazione del primario di neurologia, Gianluca Bedetta e della dottoressa Anna Di Carlo, entrambi professionisti dell’ospedale Santa Croce di Fano. La complessità della fibromialgia necessita di una rete di medici e specialisti. L’associazione ha come riferimenti Luca Rizzi, psicologo psicoterapeuta, coordinatore della commissione ricerca della Fiap, che si occupa di ricerca sui fattori specificiaspecifici di cambiamento in psicoterapia; Corinne Pellegrini, medico chirurgo specializzata in nutrizione e dietetica ed ecografia clinica; Elisabetta Peruzzini, medico chirurgo esperta di agopuntura; Andrea Boni chinesiologo, massofisioterapista". I professionisti citati parteciperanno all’incontro di sabato, "insieme ad altri sostenitori come l’assessore Enzo Belloni. E’ una causa giusta nel rispetto di chi soffre ed è da troppo tempo inascoltato – conferma Ciabocchi –. Auser si attiverà per il riconoscimento della Fibromialgia come patologia invalidante e affinché il sistema sanitario arrivi a dare la doverosa assistenza. Per raggiungere l’obiettivo serve sensibilizzare il più possibile".

Solidea Vitali Rosati