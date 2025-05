Fibromialgia, male oscuro. Medicina, musica e olistica per riuscire a stare meglio

Si intitola "Fibro Fog. Come comprendere e affrontare la nebbia mentale nella Fibromialgia" il convegno in programma sabato dalle 9 alle 12, nella Sala Rossa del Comune ideato per offrire una comprensione più completa di una sindrome ancora poco conosciuta come la fibromialgia. L’evento, organizzato da Le ali di Auser e promosso da Ast Pesaro e Urbino, Comune di Pesaro e Provincia di Pesaro Urbino, vedrà la partecipazione di medici, psicologi ma anche esperti di musicoterapia e discipline olistiche. "L’obiettivo principale – spiega Roberta Baldi, presidente di Le ali di Auser - è che ogni partecipante possa acquisire nuove tecniche e strumenti da integrare nella propria quotidianità per convivere al meglio con la fibromialgia, una sindrome per cui ancora non c’è una cura specifica. Questo è il terzo anno che, quando ricade la giornata mondiale della fibromialgia, organizziamo un evento per sensibilizzare sul tema. Chi soffre di questa sindrome ha problemi di attenzione e di memoria, prova confusione mentale e fatica a trovare le parole, oltre a provare stanchezza e dolori. E’ importante spiegare non soltanto a chi ne soffre ma anche alle famiglie che è possibile imparare a convivere con questa condizione, grazie ad alcune tecniche e strategie".

I casi di fibromialgia diagnosticati nelle Marche sono circa 30mila "ma non essendo una patologia riconosciuta a livello ministeriale – spiega Elisabetta Esposto, direttore del distretto di Pesaro - spesso è difficile da riconoscere e diagnosticare, quindi il numero dei casi è sicuramente sottostimato. Sappiamo che il 90% delle persone che ne soffrono sono donne. La figura più indicata per la diagnosi è quella del reumatologo. Noi come Ast abbiamo un reparto di Reumatologia molto attivo e possiamo dirci fortunati". A intervenire anche l’assessore alle Politiche sociali, Luca Pandolfi: "Questi eventi sono molto importanti – dice – e ringrazio Le ali di Auser per l’impegno costante". All’evento di sabato, aperto a tutti e a ingresso gratuito, ci saranno anche Elena Manfredini, medico di medicina interna del Santa Croce di Fano e San Salvatore di Pesaro e Luca Rizzi psicologo e psicoterapeuta del centro di Psicoterapia funzionale di Padova. Per l’approccio sulla musicoterapia, interverranno Jimena Llanos cantante e docente di canto inclusivo e presidente di Auser Rossini e Javier Eduardo Maffei musicoterapeuta, operatore olistico e ideatore del progetto Syncrovibe.

Alice Muri