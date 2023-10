Fibromialgia, tanti alla camminata. Vitri: "La Regione eviti doppioni"

C’erano quasi cento persone sabato scorso al mare (foto) alla camminata “Fibromialgia e salute”, organizzata dalla Associazione fibromialgia italia (Afi) e patrocinata dal Consiglio Regionale e dal Comune di Pesaro. "L’iniziativa - dichiara la Consigliera regionale Micaela Vitri - è stata un’ulteriore occasione per tenere alta l’attenzione su una sindrome devastante, di cui soffrono almeno 30 mila persone nelle Marche, ma ad oggi non riconosciuta come invalidante e esclusa dai Livelli Essenziali di Assistenza. Una battaglia affinché vengano riconosciute le esenzioni minime partita già dalla mia prima interrogazione presentata il 22 marzo 2023, passando per la conferenza alla Camera dei Deputati a inizio ottobre per sostenere la legge Pd sul tema. Con questo ultimo atto chiedo all’assessore Saltamartini se sono fondati i timori di tanti sull’istituzione di un nuovo centro regionale per la Sensibilità Chimica Multipla nella Clinica Medica di Torrette. Così si indebolirebbero risorse dell’attuale centro per la fibromialgia, che oggi si trova all’ospedale “Carlo Urbani” di Jesi. In caso di risposta affermativa come farà la giunta regionale a far lavorare due strutture, con le stesse funzioni a pochi chilometri di distanza, nel rispetto dei tetti di spesa previsti dalle norme vigenti?. Spero – conclude Vitri – che si potenzi l’attuale centro regionale per Fibromialgia e Sensibilità Chimica Multipla a Jesi, evitando doppioni".