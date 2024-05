Fido e Fuffi senza segreti: il loro linguaggio tradotto per gli umani

Avete presente quando uno dice all’amico: "Al mio gatto, o cane, gli manca solo la parola?". Ecco, da sabato prossimo questa potrebbe diventare una frase senza senso. Perchè un’esperta di comunicazione animale, Claudia Rasori, terrà sul tema un incontro a ingresso gratuito, sabato prossimo, al canile comunale di Pesaro, in Strada Ponte della Valle. Claudia Rasori è un "animal communicator", diplomata nel 2016 alla scuola Animal Communicator Italia di Valeria Boissier, a sua volta una esperta che si è formata negli Stati Uniti e poi ha appunto fondato una scuola in Italia su questo tipo di studi.

In sostanza, Claudia Rasori è una traduttrice del linguaggio animale (cani e gatti, principalmente) per gli altri animali, cioè il genere umano.

Il linguaggio animale in questo caso è inteso in senso largo: non solo suoni, ma anche atteggiamenti, posizioni ecc... "E’ un sistema per tradurre in voce quello che sentono gli animali", spiegano in parole povere dal canile.

L’incontro è fissato per sabato alle ore 16.