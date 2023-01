Fido parcheggiato al canile, i casi sono troppi

E’ quasi triplicato, negli ultimi anni, il lavoro delle volontarie del canile Melampo. Sono infatti 91 i cani ospiti della struttura comunale gestita dall’omonima associazione. Tra loro tanti "super vecchietti" (over 14), alcuni dei quali "molto problematici", ovvero cani morsicatori che hanno aggredito i proprietari, come Bach il simil pastore tedesco che il 18 maggio scorso è diventato tristemente noto come il cane che ha quasi ammazzato il suo padrone nella pineta di Ponte Metauro.

"Vive ancora gestito a ghigliottina - ci spiega Cecilia Tornimbeni, presidente dell’associazione Melampo -, il che significa che con lui non c’è approccio diretto. In tutti questi mesi è stato costantemente seguito dall’educatrice cinofila e adesso va notevolmente meglio: non ha più quegli atteggiamenti aggressivi dell’inizio. Stiamo lavorando per arrivare ad un livello di sicurezza tale per cui si potrà entrare direttamente a contatto con lui, ma con un cane di 30 chili non è facile". Sono solo una netta minoranza, i cani di Melampo con questa problematica: una decina. Anche per questo, probabilmente, il 2022 è stato un anno di ottimi risultati in termini di adozioni: 39 totali, di cui 22 cuccioli. Anche se di pari passo sono stati tantissimi i nuovi ingressi in struttura: ben 60, di cui solo 9 di cosiddetti cani randagi. "Siamo riusciti ad affidare anche cani che in passato non sarebbero stati presi in considerazione - prosegue la Tornimbeni -, cani di taglia media, medio-grande non più giovanissimi. Come Smile, un vecchietto arzillo molto carino di 16 anni, entrato una decina di anni fa in canile, in attesa di un riscatto che è arrivato tardi". Una coppia di sposi ha scelto lui tra i tanti disponibili facendo gonfiare gli occhi di lacrime a tutte le volontarie. Il contraltare delle adozioni è purtroppo quello degli ingressi. "Fano non ha più un randagismo in senso proprio - spiega Tornimbeni -: dei 60 ingressi del 2022 solo 9 sono stati trovati sul territorio senza chip, oltre ai 25 cuccioli abbandonati che ci fanno pensare che per Fano passi un traffico illegale di animali dal sud. Sono stati infatti tutti trovati dopo il weekend, cuccioli con parassitosi che da noi non si trovano, con aspetto e indole di chi ha vissuto allo stato brado. Ma al di là di questo, noi abbiamo il grosso problema degli ingressi dei cani padronali". Solo nel 2022 sono entrati 25 cani di proprietà. "Abbiamo dei casi strazianti. Perché finché è il cane viene rinunciato da qualcuno che lo teneva male, (nel box fuori, isolato, abbandonato) il canile può essere anche un momento di rinascita. Ma ci sono tanti cani che hanno invece sempre vissuto in casa e qui sono così disperati che smettono di mangiare e si massacrano le zampe scavando nel cemento".

Tra questi "abbiamo un cagnetto che ha urgente bisogno di trovare una famiglia, consapevole che è qui da noi perché purtroppo ha morso la padrona: taglia piccola, 7 anni, ha bisogno di qualcuno che rispetti i suoi spazi, i suoi tempi e abbia voglia di dare un riscatto ad un cane che purtroppo sta vivendo male perché non gli era stato insegnato a comunicare in altro modo".

Tiziana Petrelli