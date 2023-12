Fido si prende la piazza. Benedizioni e regali. Insieme sotto l’albero con gli amici cani

Grande successo per "Natale insieme, amico cane", che ogni 25 dicembre sera, da ben 33 anni, si svolge davanti all’albero di Natale di piazza del Popolo, ideata e organizzata dall’inossidabile Ettore Florio, manifestazione che, nel corso del tempo, è diventata una tradizione per tutti gli amanti degli amici a 4 zampe. Lo è stato anche l’altra sera quando circa 400 persone con i loro festanti cani, si sono ritrovati, favoriti anche da un clima mite, appunto in piazza del Popolo. All’appuntamento, patrocinato dal Comune, è intervenuto l’assessore Enzo Belloni insieme alla sua cagnetta "Sole". Ad affiancare Ettore Florio, anche l’Enpa di Pesaro con il testimonial nazionale, il pilota motociclistico animalista Giacomo Lucchetti di "Carena Randagia" e "Il Centralino" di Alberto Morrichini, Simonetta Guidi e Giacomo Fraternale che ha offerto 25 litri di vin brulé e alcuni pacchetti di castagne. Una serata ricca di emozioni: dopo una generosa raccolta di denaro, coperte e mangime per i cani più bisognosi, è partito il corteo che si è diretto verso la chiesa di sant’Agostino dove era in attesa don Valerio Rastelletti che ha benedetto cani e padroni. "Sono molto contento della numerosa partecipazione – ha sottolineato Ettore Florio –. Ringrazio don Valerio per la disponibilità e l’amico assessore Belloni che quest’anno ci ha regalato, grazie a Marche Multiservizi, 200 borracce brandizzate Pesaro 2024 per aiutare i proprietari dei cani a pulire la pipì e mantenere più bella e pulita la città. Borracce alle quali noi abbiamo aggiunto altrettanti sacchetti per la raccolta degli escrementi dei nostri amici a quattro zampe. Ricordo che un cane non è un regalo che si prende a Natale per poi darlo via a Santo Stefano, questa manifestazione ne è la dimostrazione, in questi anni in molte città italiane l’hanno replicata e copiata, e di questo sono felice, perché siamo stati noi a fare da apripista per la particolare serata dedicata agli amici a 4 zampe".

"Siamo molto soddisfatti di questa manifestazione – ha aggiunto la presidente dell’Enpa, sezione di Pesaro, Costanza Lucchino – che ci vede coinvolti con alcune nostre volontarie. Voglio ricordare che in occasione dell’imminente Capodanno di evitare i botti perché impauriscono i nostri cani". Quindi Giacomo Lucchetti, centauro pesarese e partner ufficiale della manifestazione ha concluso: "Con Enpa e alcuni sponsor sfruttando la visibilità che ci dà il mondo delle corse, stiamo progettando una bella campagna di sensibilizzazione. Con la mia inseparabile Juliet sono stato giorni fa in Basilicata e la prossima settimana sarò in Campania per una missione di soccorso per i cani più bisognosi. Non dobbiamo dimenticare che quando un cane entra in una famiglia porta sempre tanta allegria, inoltre è anche un motivo in più specie per le persone sole".

Luigi Diotalevi