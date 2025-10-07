Il bene e il male
Massimo Pandolfi
Il bene e il male
Pesaro
Incendio in un fienile a Scottaneto, alta colonna di fumo: vigili del fuoco al lavoro
7 ott 2025
ANTONELLA MARCHIONNI
Cronaca
Incendio in un fienile a Scottaneto, alta colonna di fumo: vigili del fuoco al lavoro

Le fiamme si sono propagate all’interno di una tensostruttura di circa 600 metri quadrati, alimentate dal materiale agricolo depositato all’interno

Vigili del fuoco al lavoro in località Scottaneto

Urbino, 7 ottobre 2025 – Dalle 7,25 di oggi i Vigili del fuoco di Urbino, affiancati da uomini e mezzi arrivati da Pesaro, sono impegnati nello spegnimento di un vasto incendio che ha colpito un fienile in località Scottaneto.

Le fiamme si sono propagate all’interno di una tensostruttura di circa 600 metri quadrati, alimentate dal materiale agricolo depositato all’interno.

Una colonna di fumo denso è visibile anche a distanza, mentre i pompieri stanno lavorando per contenere il rogo e impedire che si estenda alle aree circostanti.

Sul posto sono presenti anche i Carabinieri di Montefelcino per i rilievi e la messa in sicurezza dell’area.

Nessuna persona risulta coinvolta, ma le operazioni di spegnimento si preannunciano lunghe a causa dell’elevata quantità di fieno in combustione.

© Riproduzione riservata