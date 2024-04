Fiera del cavallo il 4 e 5 maggio

È stata presentata sabato scorso l’edizione di primavera di “Cantiano Fiera Cavalli“. La manifestazione che si svolgerà nel centro ippico La Badia vedrà la presenza di grandi ospiti del mondo dell’equitazione e tante attività outdoor. "Quella che ci aspetta per il week-end del 4 e 5 maggio sarà una vera festa per Cantiano e la comunità di Chiaserna – ha spiegato il sindaco Alessandro Piccini – che attorno alle proprie tradizioni, al Cavallo del Catria, e al suo meraviglioso territorio montano, saprà costruire un evento importante ed attrattivo per tante persone replicando in primavera il classico appuntamento autunnale che accompagna la cittadina da quasi 40 edizioni". Cantiano Fiera Cavalli, tra le grandi kermesse legate al mondo equino e all’ippica, è l’unica nel suo genere a svolgersi in un contesto naturalistico eccezionale, come quello offerto dalle pendici del monte Catria, una delle vette più alte dell’intero Appennino Italiano che dà il nome proprio alla razza equina autoctona, che al monte si mostra fortemente legata. Ed è per questa motivazione che ha ottenuto proprio nei giorni scorsi, con grande orgoglio di tutta la macchina organizzativa, il patrocinio del Masaf – Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. "Un ulteriore ed importante riconoscimento alla qualità ed alla rilevanza dell’evento che è ormai sempre più proiettato alla dimensione nazionale, per il quale ringraziamo l’onorevole Mirco Carloni, presidente della commissione agricoltura, per aver supportato ed accompagnato la nostra richiesta – ha aggiunto Piccini –. Tanti sono i cittadini, i professionisti, le attività e le associazioni del territorio che hanno permesso di creare un programma ricco di iniziative, sia rivolte a professionisti ed appassionati del cavallo, ma anche a chi semplicemente ama stara all’aria aperta; così come tante sono le attività pensate per tutta la famiglia, per grandi e bambini". Nei due giorni l’ingresso sarà consentito dalle ore 9 fino alle ore 20 (il parco fieristico chiuderà alle ore 21) il costo del biglietto è stato mantenuto a 3 euro (i bambini fino agli 11 anni non pagano). Oltre al primo cittadino di Cantiano erano presenti il presidente dell’associazione Allevatori Cavallo del Catria Giuseppe Travagliati, quello dell’associazione La Badia Paolo Vitali, il vicepresidente Anareai Giacomo Romitelli, i responsabili delle università agrarie.

Amedeo Pisciolini