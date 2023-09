Fiera del Tartufo a Pergola: Patto con Gabicce per il Turismo

Entroterra e costa più vicine dopo la firma del protocollo d’intesa (nella foto) fra il Comune di Pergola e la Fondazione Visit Gabicce, siglato ieri. Un accordo che prevede la messa in opera di una serie di strategie per valorizzare i modelli di sviluppo turistico sostenibile, l’incoming e la promozione delle eccellenze agroalimentari. Proprio i grandi prodotti del territorio, primo fra tutti il tartufo, faranno da collante e guida fra aree interne e costa e, il primo banco di prova dell’intesa sarà la XXVI edizione della Fiera Nazionale del Tartufo Bianco di Pergola che aprirà i battenti domenica.

"Le esigenze del visitatore sono in continuo mutamento – ha rimarcato Sabrina Santelli, assessore al turismo della città dei Bronzi –, così come la sensibilità con cui ci si approccia ai luoghi in cui si soggiorna. Questo protocollo potrà garantire alla nostra città flussi importanti di escursionisti che amano la natura, la cultura e l’enogastronomia. Le collaborazioni istituzionali e associative, del resto, sono un pilastro della strategia della promozione di Pergola, come dimostrano gli ‘Itinerari della Bellezza’ promossi da Confcommercio Marche Nord, il Tavolo del Turismo Territoriale della Repubblica di San Marino, il Distretto Appennino Umbro Marchigiano e il progetto ‘Valli a Scoprire’ promosso dal Comune di Fano".

"Visit Gabicce, che riunisce gli operatori turistici di Gabicce Mare – ha evidenziato il suo presidente Francesco Ceccarelli – ha lo scopo di promuovere il territorio come destinazione esperienziale e la valorizzazione delle tipicità. La firma del protocollo con Pergola, proprio a ridosso della Fiera del Tartufo, va in tal senso. L’obiettivo è soddisfare i desideri e le necessità di qualsiasi tipologia di turista". Presente al momento della sottoscrizione anche Antonella Mati, direttrice Aci Pesaro-Urbino, che con Pergola ha avviato un percorso che vede le auto storiche al centro del turismo esperienziale.

Sandro Franceschetti