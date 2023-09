Fiera del Tartufo a Pergola: Si Riparte Dopo lo Stop per l'Alluvione

Si terrà le prime tre domeniche di ottobre, l’1, l’8 e il 15, la 26esima edizione della ‘Fiera Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato di Pergola’, annullata l’anno scorso per l’alluvione che il 15 settembre ha gravemente colpito la città. La kermesse avrà un’anteprima sabato 30 settembre alle 16 con la ‘Cento Miglia del Gusto, attraverso le Terre del Tartufo’, tappa Urbino-Acqualagna- Pergola in collaborazione con l’Automobil Club d’Italia. "Un’edizione, questa del 2023 – è stato evidenziato -, di ripartenza, dopo gli anni viziati dal Covid e un 2022 che, a causa della terribile alluvione, ha visto l’annullamento della manifestazione". Molte le novità in programma, come i ‘week-end e soggiorni gourmet alla Fiera Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato di Pergola’ organizzati dal Raffaello Travel Group, hospitality partner dell’evento con proposte per visitare le Marche e Pergola durante la Fiera: itinerari gourmet che permetteranno di vivere l’esperienza autentica della Fiera e dei suoi sapori. s.fr.