Fiera del Tartufo, gran finale. Applausi a teatro per chef Pompili

Terza e ultima domenica, oggi, per la 26esima Fiera Nazionale del Tartufo Bianco di Pergola. La giornata di chiusura della manifestazione sarà ricca di eventi e, come da format impostato in questa edizione, vedrà la presenza di due chef stellati con i loro cooking show che porteranno a sintesi narrazione, performance e gusto, il tutto all’insegna della qualità: dalla tecnica d’esecuzione alle materie prime. Alle 11 sarà la volta dello chef Nikita Sergeev del ristorante L’Arcade’ di Porto San Giorgio, che proporrà il piatto ‘La Musica’: capasanta alla Rossini con sua maestà il tartufo bianco. A questo show assisterà anche una delegazione del settore tartuficolo della Regione Campania. Secondo show alle 19 con Errico Recanati, del ristorante ‘Andreina’ di Loreto, che preparerà ‘Dalla Baia alla Montagna’: gambero, porcino e tartufo. Ambedue le degustazioni saranno accompagnate dai vini della Fattoria Villa Ligi, Cantina Rovelli e Cantina Terracruda e sono prenotabili sul sito www.raffaellotravelgroup.it.

Inoltre, alle 17, al teatro Angel Dal Foco verrà consegnato il ‘Premio F.lli Guzzini’ alla carriera allo chef Lucio Pompili del ristorante ‘Symposium’ di Cartoceto, un decano della cucina stellata marchigiana. "Abbiamo organizzato questa edizione della Fiera avendo come punto fermo la qualità – dichiara Sabrina Santelli, assessore al turismo di Pergola – e la scelta sta portando importanti risultati. I sei chef rappresentano in maniera omogenea la regione e sono testimonial d’eccellenza delle Marche".

s.fr.