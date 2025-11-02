Fiera del tartufo, il grande via d’Acqualagna

Con il taglio del nastro si è aperta ieri la 60ª edizione della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco di Acqualagna. Tante le autorità presenti al momento inaugurale, da quelle regionali, dai sindaci del territorio a quelle civili e militari. "La 60ª edizione della Fiera da oggi diventa internazionale – ha detto compiaciuto il sindaco di Acqualagna Pier Luigi Grassi – e questo, per noi acqualagnesi e marchigiani è un momento unico e ricco di prospettiva poiché rappresenta sia un punto di arrivo di una lunga tradizione di festa rimasta popolare che un inizio per nuovi traguardi –. Il tartufo deve rappresentare concretamente un fattore di traino di una nuova economia che coniughi cultura, ambiente, enogastronomia, sintesi virtuosa di un patrimonio identitario che caratterizza i nostri borghi sui quali chiediamo alla nostra Regione Marche di continuare ad investire insieme ed in cooperazione con le altre realtà territoriali. Questa edizione ci consegna una Fiera che apre all’Europa, in particolare alla Spagna, con un rapporto di amicizia che stiamo stringendo con la città di Sarriòn, nella provincia di Terruel, un’eccellenza assoluta nella produzione del tartufo nero pregiato".

"Auguro a questa Fiera che da internazionale possa diventare mondiale" ha sottolineato dal palco il prefetto della provincia di Pesaro e Urbino, Emanuela Saveria Greco, mentre il deputato Antonio Baldelli ha spiegato che: "Manifestazioni come questa sono un momento straordinario di promozione del nostro territorio, così come il tartufo è uno degli ambasciatori più iconici per la nostra regione e per la nostra nazione. Oggi dobbiamo avere una visione complessiva che ci porti a collaborare a promuovere il tartufo delle Marche, declinato in base ai suoi luoghi di vocazione".

"Questo comune è stato precursore di un’economia – è intervenuto il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli – che ha fatto crescere tanti territori e un indotto, andandosi a ritagliare uno spazio nella commercializzazione del tartufo e non solo. Questa è una strada importante da perseguire per valorizzare la nostra agricoltura, le nostre biodiversità, le nostre autenticità e, soprattutto voglio evidenziare quanto sia importante la promozione che si mette in campo sia nel settore dell’agricoltura, sia nel turismo e va di pari passo con la valorizzazione del prodotto e del borgo del nostro entroterra, che deve diventare sempre più centrale perché qui noi abbiamo un patrimonio che riscoperto può farci diventare protagonisti a tanti livelli".

Tra i presenti in platea anche gli assessori regionali Enrico Rossi e Francesco Baldelli , il vice presidente del consiglio regionale Giacomo Rossi, i consiglieri regionali Nicola Baiocchi, Nicola Barbieri, Nicolò Pierini e Micaela Vitri. In occasione della prima giornata della 60ª Fiera anche il bosco ha fatto festa regalando dei profumatissimi maxi tartufi coccolati dagli espositori e corteggiati dai numerosi acquirenti arrivati da ogni parte d’Italia e non solo. Nell’anniversario del Festival sono stati assegnati riconoscimenti a figure storiche di Acqualagna: Nico Giacomel, patron de La Ginestra del Furlo, Alberto Melagrana cuoco e oste dell’Antico Furlo, Gabriele Arseni fotografo del paese delle fiere, Amato Tontini di Tele 2000 e la Pro Loco di Acqualagna nel suo 25° anno di attività. A premiare il vice sindaco Alessandra Serafini e il consigliere Laura Sabbatini.

Poi spettacolo in cucina con Max Mariola che a termine del cooking show ha ricevuto dal sindaco Grassi la Ruscella d’Oro 2025: "Ricevere il Premio Ruscella d’Oro è un riconoscimento che mi lusinga e a cui tengo molto. Da anni vengo ad Acqualagna per la Fiera Internazionale del Tartufo e ogni volta mi sento un po’ a casa: c’è un legame profondo con questa terra, con le persone e con i suoi prodotti straordinari, come il tartufo".

Riguardo i prezzi che come sempre si basano su domanda e offerta oscillano da 1.800 a 4.000 euro al chilo per le pezzature uniche e migliori del tartufo bianco. Una tendenza che potrebbe scendere se la stagione e il clima saranno favorevoli alla raccolta. La Fiera prosegue anche oggi.

Amedeo Pisciolini