Fiera della Birra Artigianale, 11 giorni di degustazioni, spettacoli ed intrattenimento a Pesaro

La Fiera della Birra artigianale torna a Pesaro dopo il successo della scorsa edizione, e lo fa in grande stile con un evento lungo undici giorni da oggi al 16 luglio. "Il più grande Pub d’Italia", così viene soprannominato l’evento, ritorna in Baia Flaminia per la sua seconda edizione, continuando un lavoro iniziato dieci anni fa a Santa Lucia di Piave, vicino a Treviso. Dato il successo dello scorso anno, la Fiera della Birra, con a capo Ivan Cipolloni e Giovanni Cianci, riporta a Pesaro a partire da oggi a mezzogiorno più di 120-130 tipologie di birre artigianali, marchigiane, italiane ma anche internazionali come alcune tipologie ceche o polacche. I giorni dedicati alla birra non sarà solo un’occasione per dissetarsi ma un’opportunità di conoscenza del mondo di una bevanda amata in tutto il mondo attraverso le diverse culture e modi di produzione in Italia e nel mondo. L’offerta comprenderà anche la possibilità di degustare prodotti tipici delle realtà regionali italiane accanto alla birra, come le bombette pugliesi, gli arrosticini abruzzesi oppure anche una tipica carne argentina. Ogni giornata prevederà poi anche spettacoli d’intrattenimento per il pubblico, come l’auto raduno di macchine sportive che giungeranno nel campo di marte domenica pomeriggio o i vari concerti e dj set presenti la sera dalle ore 21. Il fiore all’occhiello di tutti gli spettacoli sarà però sicuramente la serata di venerdì, con la presentazione delle contrade del Palio dei Bracieri che andrà in scena dal 27 al 30 luglio e che vedrà coinvolta gran parte della città. Verranno presentate le miss e messi in scena i video delle contrade per presentare l’evento. "La scelta di Pesaro è frutto dell’insistenza e della richiesta di alcuni birrifici della zona, come 61 Cento o Yalkys, i quali hanno visto nella possibilità di promuoversi nel proprio territorio una grossa opportunità di crescita" dice uno dei due responsabili Ivan Cipolloni. "Inoltre siamo molto legati al territorio marchigiano e dopo la prima esperienza dell’anno scorso ci siamo innamorati della location in Baia Flaminia e abbiamo deciso di allungare l’evento". Apertura della fiera oggi alle ore 12, per maggiori informazioni visitare il sito www.fierabirra.it.