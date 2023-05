‘Fiera di Lubacaria’, Piagge in festa

Conto alla rovescia per la 22esima ‘Fiera di Lubacaria’, che domenica animerà le principali vie di Piagge. L’organizzazione è della Pro Loco guidata dal presidente Morena Malerba in sinergia con Avis e gruppo sportivo Lubacaria, col patrocinio del Comune di Terre Roveresche. Per tutta la giornata si potrà passeggiare tra le bancarelle dei venditori ambulanti allestite in via Roma e di buon mattino (la partenza è alle 8,30) si potrà effettuare anche una ‘camminata panoramica’ a cura di Avis. Sempre in mattinata, esattamente alle 10, aprirà nell’ex chiesa del Santissimo Sacramento la mostra fotografica ‘Un selfie col passato’ e un’ora più tardi si potrà partecipare, nel parco parrocchiale, ad una lezione di Yoga condotta da Semi Studio. Quattro i punti dove degustare le specialità locali: lo stand Pro Loco in piazza, l’osteria del Gsd Lubacaria in piazzetta Guerrieri, la Piadineria Dietro le Mura e Zia Pepe AperiPizza. Quattro anche le proposte musicali: dalle 10 il no stop con Dj King, alle 17 il concerto del gruppo 90Bit, alle 19 l’esibizione del duo Renna&Tapiro, e dalle 20 il dj set con gli studenti del laboratorio del progetto ‘TornoEntro le 6’ promosso dall’Ambito Sociale in collaborazione con FabLab. Nel pomeriggio intrattenimento e spettacolo interattivo del ‘duOlistiko’ e dalle 16 alle 18 visite all’Ipogeo.

s.fr.