Fiera di San Matteo a Fossombrone: Rivive anche il Centro Storico

"La Fiera di San Matteo quest’anno sta andando piuttosto bene: ci sono già più di 150 bancarelle e anche gli "hobbisti".

Diciamo che siamo in fase di rilancio, dopo la pandemia e un’edizione, quella dell’anno scorso, un po’ interlocutoria".

Parla il vice sindaco Michele Chiarabilli.

Oggi la tradizionale Fiera di San Matteo tocca la sua giornata conclusiva. A Fossombrone l’appuntamento è ogni anno per il terzo fine settimana di settembre:

la Fiera è un appuntamento tradizionale cui

i forsempronesi e anche tutti quelli del circondario sono molto affezionati.

Come s’è detto, in questa edizione sono circa 150 i banchi degli ambulanti.

Li potete trovare lungo tutto il Corso Garibaldi, in Viale Cairoli, in Viale della Repubblica e in Via Gramsci. L’orario va dalle 7 alle 23.

Ma non ci sono solo gli ambulanti, perché i negozianti del corso nell’occasione hanno il permesso di tenere

aperto nello stesso orario

della Fiera e di esporre all’esterno la loro mercanzia.

In centro troveranno spazio anche i prodotti tipici

del territorio, l’artigianato handmade e piccoli punti ristoro per spuntini

e merende. Alla Fiera di San Matteo, va ricordato, dedicò un omaggio anche l’artista forsempronese

Anselmo

Bucci (Fossombrone,

Pesaro 1887 - Monza 1955).

Nella foto: un momento di una edizione passata, nel corso

a. b.