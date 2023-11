Fiera Nazionale del Tartufo: oggi c’è il gran finale

Ultima e “gustosa“ giornata quella di oggi nel contesto della 58ª Fiera Nazionale del Tartufo Bianco di Acqualagna. Nel ricco programma c’è la consegna del prestigioso Premio Mattei a Enrico Loccioni, fondatore e presidente dell’impresa Loccioni, fondata nel 1968 dal giovanissimo Enrico (contadino-elettricista) e sviluppata con la moglie Graziella, Loccioni è espressione dell’imprenditorialità marchigiana, le cui radici affondano nella cultura benedettina e contadina di cui l’impresa custodisce i valori.

Il programma odierno vede alle ore 12,30 al Salotto da gustare, cooking show con Elisa Cuore Cucina & Chiacchere. Classe 1973, Elisa dà il via alla sua attività di social chef durante il periodo del covid, condividendo le ricette che preparava a casa fino a raggiugere oggi 200mila follower. Per la prima volta ospite alla Fiera di Acqualagna travolgerà il pubblico con la sua energia e la bontà della ricetta: passatelli, come il tartufo nel parmigiano. Abbinamento piatto-vino a cura di Istituto Marchigiano Tutela Vini. Tartufo offerto da Voglia di tartufo (costo 20 euro - info e prenotazioni 334 2526561).

Alle ore 15,30 concerto della Fanfara “Tenente Sesto Mochi“ Sezione Bersaglieri di Acqualagna. Alle ore 18 si chiude al Salotto da gustare con Giorgio Barchiesi, in arte Giorgione. Già Ruscella d’Oro (2017) amico di Acqualagna, il simpatico cuoco di “Giorgione - Orto e Cucina“ torna sul palco per una nuova avventura con il tartufo di Acqualagna. Giorgione sa che per la buona riuscita di una ricetta il segreto è partire dagli ingredienti giusti. Ecco la sua ricetta: pasta Mosconi con olio nuovo, guanciale e tartufo nero. Abbinamento piatto-vino a cura di Istituto Marchigiano Tutela Vini Tartufo offerto da I Nobili di Acqualagna. In collaborazione con Luciana Mosconi (costo 20 euro - info e prenotazioni 334 2526561). Il coordinamento della cucina del Salotto da Gustare è a cura di APCI guidata da Antonio Bedini. Sommelier Otello Renzi. La Capitale del Tartufo si anima in tutti i suoi punti nevralgici per esaltare al meglio il pregiatissimo tubero e quella odierna è una giornata da non perdere. Il Museo del tartufo sarà aperto dalle 10 alle 19.

am. pi.