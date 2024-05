Fiera regionale del riuso. Se l’economia ricicla l’ambiente si conserva

Quattro giorni di economia circolare, per far conoscere il riutilizzo di oggetti che, altrimenti, rimarrebbero nelle soffitte a prendere polvere: da domani fino a domenica, dalle 10 alle 22, si terrà la "Fiera Regionale del Riuso", organizzata dalla Onlus Gulliver al Parco Scarpellini, a Muraglia. In questa occasione, il programma di intrattenimento (dalle 15.30 di ciascun giorno) prevedrà un po’ di tutto, dalla musica allo sport, dalla danza alle conferenze a tema sino al teatro dialettale che chiuderà ufficialmente l’evento. Particolare attenzione sarà data ai più piccoli con le giostre, i cavalli e laboratori a loro dedicati. Alla fiera, inoltre, sarà possibile poter mangiare grazie agli stand dove i volontari Gulliver, dipendenti e ragazzi speciali, presteranno il loro servizio.

"È un evento per famiglie e per tutta Pesaro – spiega Valeria Gianni, co-fondatrice della Onlus -. Organizziamo questo evento da ormai 9 anni e deve essere un momento di condivisione con le associazioni del territorio, con i bambini e con i loro genitori. Particolare, sarà la ’sfilata ecosolidale’, giovedì alle 18.30, fatta con dei vestiti di seconda mano. Per noi il tema dell’ambiente e del non sprecare è importantissimo, perché ci sono moltissimi oggetti che per qualcuno potrebbero non valere niente, ma per altri sono dei tesori, oggetti che possono trovare una casa ed un posto su un tavolo o su un muro. Siamo sempre abituati a volere le cose col cartellino, nuove: può essere bello anche qualcosa di rimesso a posto. Poi, il programma è carico anche di musica, balli e molto altro, non c’è solo il riuso".

Infatti, già da giovedì sera, inizia la musica, con "Alkalina" alle 20, mentre venerdì si potrà assistere alle fantastiche performance di arti marziali dell’accademia Nei Jiia Kung Taj, alle 16.30, o la sera, alle 18.30, con la scuola di taekwondo "Chung". La sera, invece, lo "Stella Show Dance", con le scuole di danza sportiva da competizione, come freestyle, country walzer o polka. Sabato mattina, alle 11, la conferenza "Ruolo della scuola e della famiglia nell’educazione", mentre alle 15.30 la scuola Leopardi si esibirà in alcuni canti corali. La sera, alle 20, il concerto dei "Bandit", con musica dai Beatles a David Bowie, passando per Elthon John. Infine, domenica, alle 17.30 ci sarà la pizzica, tipica musica pugliese, da ascoltare e ballare tutti assieme mentre, per concludere, alle 21, lo spettacolo in dialetto "Cum girà a f’ni?", della compagnia Teatro Accademia.