La Fiera imprigiona gli hotel, bancarelle senza controllo: “I miei clienti volevano i danni”

Pesaro, 15 settembre 2025 – S’allungano le lamentele degli albergatori che avevano le strutture lungo le bancarelle della fiera di San Nicola.“Ho aperto la fiera con due svizzeri che non riuscivano ad uscire dal Savoy in viale della Repubblica alle 11 del mattino. Tutto chiuso e tutto sbarrato. Non c’e’ stato nulla da fare ed è stato inutile appellarsi a qualcuno. Bloccati per ore. Tanto che i due clienti svizzeri alla fine mi hanno anche minacciato che presentavano denuncia e mi chiedevano i danni”.

Il racconto arriva da “Nani“ Marcucci Pinoli che assieme ai figli gestisce tre hotel nella zona mare: l’Alexander in viale Trieste, il Savoy in viale della Repubblica e lo storico hotel Vittoria che dà sul piazzale della Libertà. Ma è finita bene, perché aggiunge: “Nonostante tutto sono riuscito alla fine a calmarli, ma è stata invece durissima con altri due svizzeri che lo scorso anno non riuscivano a lasciare il garage dell’hotel Alexander perché il viottolo che immette in strada era bloccato dalle moto e dagli scooter parcheggiati. Ho dovuto chiamare i vigili urbani che appena arrivati per prima cosa mi hanno chiesto il permesso del passo carrabile. Tre ore bloccati e questi clienti erano alla fine imbufaliti perché avevano bisogno di partire per impegni. E benché ripetessi che non avevo colpe – continua Pinoli – erano veramente decisi a denunciarmi per chiedere i danni. Devo però dire che quest’anno con il nuovo sindaco le cose sono migliorate. Comunque, tornando alla fiera di San Nicola, l’ultimo episodio è di ieri con due inglesi che si sono ritrovati in una specie di girone infernale per raggiungere l’hotel Vittoria. Sono stati bloccati perché non avevano i permessi e poi anche perché erano fuori gli orari di accesso e di uscita. Cose da pazzi anche perché questi avevano prenotato all’ ultimo minuto per cui non avevano la più pallida idea che ci fossero tutti questi problemi per raggiungere l’hotel pur passando sul tracciato dedicato. Quindi proteste, persone che poi chiamano l’albergo per avere un aiuto per uscire da questo dedalo. Insomma, fiera aperta male e conclusasi male per me”.

Poi Marcucci Pinoli fa alcune considerazioni: “Non voglio entrare e parlare dei rumori e degli schiamazzi, fino ad ora tarda, e sul puzzo che si alza e ammorba l’aria dalle bancarelle che friggono o comunque preparano piade e via dicendo. Lasciamo perdere... Io dico una cosa: sono per il rispetto delle tradizioni e San Nicola è una manifestazione che affonda le radici nella storia di questa città, ma non si può sentire, come afferma qualcuno che la zona mare e gli albergatori devono sopportare per 4 giorni tutti questi inconvenienti e disagi in silenzio. Perché anche noi stiamo lavorando. Noi abbiamo attività ed abbiamo anche noi il diritto di poter svolgere il nostro lavoro. Oltretutto io verso, con i miei tre hotel, circa 7mila euro l’anno di tassa di soggiorno. La fiera va fatta, ok, ma tutti devono essere messi nelle condizioni di poter lavorare”.

m. g.