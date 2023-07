"Fiesta Globàl a Montefabbri: l'inarrestabile evento di arti globali, musica e spettacolo"

Ci siamo, prende il via la 19ª edizione di Fiesta Globàl. L’evento dedicato alle arti globali, musica e spettacoli di strada, torna da oggi al 23 luglio nel borgo di Montefabbri, in comune di Vallefoglia. Tribaleggs, associazione giovanile che assieme all’amministrazione comunale si occupa dell’organizzazione, ha allargato il raggio d’azione. Oltre 100 eventi in programma in 10 diverse aree spettacolo, artisti internazionali, 9 food truck e mercatini lungo le mura.

L’ingresso costa 5 euro, gratis per i bambini sotto i 10 anni. Il via è previsto oggi alle ore 18 con Zastava Orkestar e la loro musica della tradizione popolare balcanica. Ci saranno laboratori per bambini, un’installazione di luci e suoni sopra l’arco d’ingresso e poi lo spettacolo di animazione con giochi di legno e materiali di recupero dalle 19. Alle 19.30 presentazione del libro “Affondare le radici senza scrollare via la terra. Chimamanda Ngozi Adichie e il continente-mondo“ e il racconto del progetto di raccolta fondi per la salute mentale “Dani Walks Europe“, in programma fino a domenica. Dalle 20 spettacoli e musica per tutti i gusti. La serata terminerà con due grandi show: alle 23.15 Don Antonio & Trio Grande con blues e musica contemporanea; a mezzanotte rock’n’roll in compagnia di Cobra e Viper DJs.

L’appuntamento si sposta poi a domani, sempre dalle ore 18. Alle 20 marionette con l’artista bulgaro Teodor Borisov e musica soft con l’handpan. Si prosegue col circo-teatro comico, danze e musiche e concerti in tarda serata: alle 23.15 Marco Cesarini e Uqbar orchestra, a mezzanotte Cucoma Combo.

Lucia Arduini