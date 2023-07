Fiesta Global, l’arte del mondo è qui Edizione boom, con 100 eventi Musica, danza, circo: e il borgo vola

Si accendono i fari sulla 19ª edizione di Fiesta Globàl. L’evento più importante di Vallefoglia, dedicato alle arti globali, musica e spettacoli di strada, torna dal 20 al 23 luglio nella magica cornice di Montefabbri. Tribaleggs, associazione giovanile che assieme all’amministrazione comunale si occupa dell’organizzazione, ha allargato il raggio d’azione. Oltre 100 eventi in programma in 10 diverse aree spettacolo, artisti internazionali, 9 food truck e gli immancabili mercatini lungo tutte le mura: sarà una Fiesta Globàl come non l’avete mai vista. Il costo d’ingresso è di 5 euro, gratis per i bambini sotto i 10 anni.

Si parte giovedì 20 luglio con il taglio del nastro alle ore 18.00 accompagnato dalla Zastava Orkestar e la loro musica della tradizione popolare balcanica. Ci saranno laboratori per bambini, un’installazione di luci e suoni sopra l’arco d’ingresso e poi lo spettacolo di animazione con giochi di legno e materiali di recupero dalle 19.00. Alle 19.30 ci sarà la presentazione del libro "Affondare le radici senza scrollare via la terra. Chimamanda Ngozi Adichie e il continente-mondo" e il racconto del progetto di raccolta fondi per la salute mentale "Dani Walks Europe", in programma da giovedì a domenica. Dalle ore 20 spettacoli e musica per tutti i gusti. La serata terminerà con due grandi show: alle 23.15 Don Antonio & Trio Grande con blues e musica contemporanea; a mezzanotte rock’n’roll in compagnia di Cobra e Viper DJs. Venerdì 21 si riparte con laboratori e animazione dalle 18.00. Alle 20.00 spettacolo di marionette con l’artista bulgaro Teodor Borisov e musica soft con l’handpan. Si prosegue con il circo-teatro comico, danze e musiche popolari e concerti in tarda serata: alle 23.15 Marco Cesarini e Uqbar orchestra, a mezzanotte Cucoma Combo e la sua musica afro-tropical, per poi finire all’1.30 con l’afrobeat di Dj Skipa.

Si arriva a sabato 22 luglio con un’altra serata di eventi imperdibili. Alle 19.30 percussioni brasiliane e teatrino Kamishibai su bicicletta con Franco Baldoni, una narrazione tipica giapponese di carta e immagini in programma anche alle 22.30. Alle 20.00 torna la magia del pianista sul maggiolone, che dà il via a una serata ricca di spettacoli. Alle 23.15 il jazz and grooves di Malikì World Orkestra, a mezzanotte Orquestra Informal con rumba, cumbia, swing e molto altro per finire con il Dj set rock e reggae di Vibra family. Gran finale domenica 23 luglio, con inizio alle 17.00. Da menzionare alle 22.30 l’electronic live-set con soli oggetti di ferro di Dario Rossi, l’ecocircus di Luca Regina e la musica gipsy, liscio e swing di Slavi Bravissime Persone, entrambi alle 23.00. La Fiesta Globàl 2023 si conclude con il Dj set di Packim a 00.00 e Raw Dj set afro-funk e funk disco a 00.30.

Il sindaco Palmiro Ucchielli e il presidente dell’associazione organizzatrice Alessandro Mengarelli: "Nulla è lasciato al caso, tutto è progettato secondo le norme di sicurezza. Ci sarà un servizio navetta continuo da un grosso parcheggio a 500 metri dalle mura di Montefabbri. Avremo artisti di prim’ordine e alcune anteprime nazionali". Programma completo: www.fiestaglobal.it.

Lucia Arduini