Figli imperfetti “Nel nome del padre“

Oggi doppio appuntamento per il 76° Festival Nazionale d’Arte Drammatica, Gad. Alle 11 nella Sala della Repubblica del Teatro Rossini di Pesaro si terrà la premiazione della 5ª edizione del Premio “Antonio Conti“.

La cerimonia si svolgerà alla presenza dei sei finalisti, Antimo Casertano, Claudio Fava, Federico Latini, Alessandro Martorelli, Fabio Mongardi e Fabio Pisano, e della giurìa del concorso, presieduta da Jacopo Fo, scrittore, attore e regista, e composta da Michele Pagliaroni e Aureliano Delisi del Ctu “Cesare Questa“ di Urbino e Pierfrancesco Giannangeli dell’Accademia di Belle Arti di Macerata.

Saranno presenti anche le autrici vincitrici under 25, Maddalena Boiani e Erika Vaccarini che avranno l’opportunità di seguire il tutoraggio dram¬maturgico del Ctu di Urbino. L’evento sarà introdotto da un intervento di Jacopo Fo dedicato alla memoria di sua madre, la grande attrice e attivista Franca Rame, a dieci anni dalla sua scomparsa. Conduce Anna Rita Ioni.

Alle 21 al Teatro Rossini la compagnia La Corte dei Folli di Fossano proporrà “Nel nome del padre“ di Luigi Lunari. L’assunto di partenza della pièce è lineare: un figlio “imperfetto“ può tirar fuori il peggio da un padre, sia che questo sia un famoso capitalista (Joe Kennedy) o un importante leader comunista (Palmiro Togliatti): l’uno che considera la figlia disabile come un ostacolo per la carriera dei suoi figli, l’altro interessato unicamente alla sua causa per il socialismo.

Lunari immagina una sorta di terapeutica zona “post-mortem“ e vi colloca due personaggi che, pur provenendo da ambienti opposti nella vita reale, si trovano ad avere molto in comune. La scena scarna del non luogo e del non tempo ha un fascino ancestrale e porta i due figli “imperfetti“, Rosemary Kennedy e Aldo Togliatti, a un inevitabile incontro in un limbo-rudere rianimato dai ricordi, dai rancori e dalle confidenze della loro tragica storia.

Interpretano i due protagonisti Cristina Viglietta (Rosemary Kennedy) e Pinuccio Bellone (Aldo Togliatti). La regìa è di Stefano Sandroni. Il 76° Festival Nazionale d’Arte Drammatica, Gad, diretto da Cristian Della Chiara, proseguirà martedì 24 ottobre con un duplice appuntamento del Festival Gad Ragazzi: alle 11 e alle 21 al Teatro Rossini Roberto Mercadini proporrà il suo monologo da e su Shakespeare “La più strana delle meraviglie“.

Info. www.festivalgadpesaro.it

b. t.