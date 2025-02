“Mia figlia in coma per un incidente, lascio il lavoro per starle vicino”

Cantiano (Pesaro Urbino), 28 febbraio 2025 – “Mia figlia dopo un grave incidente è in coma, ricoverata in terapia intensiva a Perugia, lontano da casa mia – spiega da Cantiano il babbo Matteo Furiosi che ha lanciato un appello su GoFundMe a cui hanno risposto, in poche ore, centinaia di donatori –. In questo momento difficile, vorrei starle vicino quotidianamente. È ovvio che per fare questo devo rinunciare al mio lavoro di chef libero professionista a partita Iva. Farei fatica a conciliare il lavoro con il poco tempo che ci danno per poterle fare visita e parlare con i medici”.

L’appello del signor Furiosi ha subito commosso i cittadini. Spiega il padre di Ginevra, 23enne, protagonista di un brutto incidente lo scorso 14 febbraio: “Il mio lavoro è la sola forma di sostentamento economico per il mio nucleo familiare, nonostante ciò mi sento di dover accantonare per ora l’amore per il mio lavoro e la cucina per un amore più grande, mia figlia. Sarà un periodo lungo e difficoltoso verso un futuro ignoto – conclude Matteo – che potrebbe durare mesi e mesi”. Nel frattempo nella serata di ieri grazie a 368 donazioni in poche ore la raccolta fondi è arrivata ad oltre 17mila.

L’incidente in cui è rimasta ferita in modo grave Ginevra Furiosi, 23enne di Cantiano e di cui avevamo dato notizia, era avvenuto lo scorso 14 febbraio attorno alle ore 17 mentre da Gubbio rientrava a casa dopo il turno di lavoro in un’attività ricettiva.

Soccorsa dall’eliambulanza era stata portata all’ospedale “Silvestrini“ di Perugia dove tuttora è ricoverata.

Ora l’appello del padre che rinuncia al lavoro per stare vicino alla figlia. La donazione può essere fatta dal sito www.gofundme.com/f/awkxw-dona-per-aiutare-ginevra