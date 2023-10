Figlio accusa la madre di stalking. Lei si difende:: "Solo incontri casuali"

Una mamma sotto processo per atti persecutori nei confronti del figlio. Non capita tutti i giorni, mentre è successo ieri in un aula del tribunale di Pesaro, davanti al giudice monocratico. Dove una donna pesarese di 79 anni doveva difendersi dall’accusa di inseguirlo, usare contro di lui frasi intimidatorie, scrivergli bigliettini e lasciarglieli sulla macchina dicendogli "sei un poco di buono, ti sei comportato male con i tuoi figli..." ecc.... Tutto questa succedeva nel 2020, dopo che già qualche anno prima il figlio aveva ottenuto dal questore di Pesaro un ammonimento a carico della donna, in cui le si chiedeva di non continuare con quelle molestie.

Ieri mattina la quasi 80enne è stata sentita con domande precise sia dal suo avvovcato difensore, Marco Vitali, sia dal pm, che dal giudice stesso. E la donna si è difesa dicendo, e a tratti piangendo, che in effetti lei non è che insegue il figlio, semplicemente a volte si incontrano in città, "e quando lui mi vede – ha detto la donna – immediatamente chiama la polizia".

E i bigliettini sopra l’auto, come sostiene l’accusa nei suoi confronti? "Ma se sono 20 anni che non glieli metto più, lo facevo quando speravo che cambiasse", si è difesa la donna, dicendo che era l’epoca in cui "le mie nipotine erano piccole ma lui non me le faceva vedere". Nell’aprile scorso, il figlio 59enne è stato ascoltato e ha confermato tutte le accuse a carico della madre.

Ieri è stata acquisita agli atti la testimonizna del medico curante del 59enne a cui quest’ultimo raccontava lo stress cui andava incontro ogni volta che incontrava la madre. Processo aggiornato al 21 novembre prossimo, per discussione ed eventuale sentenza.

ale.maz.