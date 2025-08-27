“Mio figlio autistico ha perso la maestra che lo faceva migliorare”

Pesaro, 27 agosto 2025 – E’ sopraffatta dalla rabbia perché sente che suo figlio – un bambino di 10 anni, autistico e non autosufficiente – subirà le rigidità di un sistema scolastico incapace di barcamenarsi tra i diritti in gioco, quelli dei lavoratori e quelli degli studenti. “La scuola sta per iniziare – dice la mamma pesarese che lotta per modificare le regole –. Mio figlio, dopo tre anni insieme, a settembre, non troverà più l’insegnante di sostegno che tantissimo ha significato per lui: è stata trasferita in un’altra scuola – racconta la signora con la voce rotta dal groppone in gola –. La maestra di sostegno, quest’anno, è stata assunta: da precaria è diventata di ruolo in una scuola dell’alta valle del Foglia. Siamo felici per lei: è un’ottima insegnante e meritava, dopo anni di precariato, di essere stabilizzata. Quello che non capisco è perché non possa prendere servizio nella scuola di mio figlio, dove negli ultimi tre anni ha seguito il mio ragazzo, facendogli fare passi da gigante. Con lei è evoluto meravigliosamente. Ci siamo rivolti a lei, che sarebbe disponibile, ora che è stata assunta, ad essere trasferita. Ci siamo rivolti all’Ufficio scolastico regionale, ma ci hanno risposto che le regole attuali non permettono il trasferimento. Sto pensando di rivolgermi ad un avvocato per tutelare il bene che quella insegnante ha fatto a mio figlio”.

Di quale bene parla, signora?

“Mio figlio ha delle genialità e come tutti coloro che hanno un disturbo dello spettro autistico, anche delle fragilità sociali. Per esempio, prima di incontrare la sua insegnante preferita, aveva paura di prendere il pullmino. E’ stata per me una fase molto difficile perché mio figlio era soggetto a reazioni impulsive; buttava tutto a terra se qualcosa lo metteva a disagio e purtroppo scappava. Per noi genitori è stato molto difficile venire a capo di quella situazione: io stessa sono stata presa da ansie e attacchi di panico. Ad aiutarci è stata certamente l’educatrice, garantita dall’amministrazione comunale fin dall’infanzia, che ha molto contribuito all’evoluzione di nostro figlio, ma con l’arrivo della maestra di sostegno, alle elementari, abbiamo vissuto una vera e propria spinta: in terza elementare nostro figlio con il pullmino è stato in gita con i compagni fino in Baia Flaminia e poi al Museo Rossini. Non è più servito il tablet per rassicurarlo. Non sopporta i rumori forti. Con il tablet si concentrava a vedere i cartoni e si tranquillizzava. Oggi è in generale sereno e a scuola va volentieri”.

Privatamente il bambino è seguito da una struttura specializzata dove dovrebbe fare la didattica Aba, un metodo scientifico che si basa sul cosiddetto comportamentismo, applicato nelle forme di autismo grave per educare a reazioni corrette, non apprese diversamente. “Gli educatori – continua la mamma – hanno notato i progressi che stava facendo con la sua insegnante di sostegno a scuola e hanno optato di accodarsi a lei, visti i risultati eccellenti ottenuti dalla maestra. Mi chiedo: perché dovremmo rinunciare a tutto questo? Quali diritti si andrebbero a ledere se l’insegnante da noi richiesta invece di insegnare altrove, continuasse l’opera nella scuola di mio figlio? La continuità è un valore importante, tanto più se in gioco c’è un capitale così difficile da conquistare”.

Alle istituzioni la mamma chiede comprensione: “Mio figlio non usa le parole per esprimersi. So che quando non troverà la sua insegnante subirà un disorientamento pesante. La nostra famiglia chiede che l’insegnante termini con noi il ciclo delle elementari”. Infine la mamma allarga l’orizzonte: “Fino ad oggi la scuola è riuscita a garantire la continuità – osserva –: se ci dovesse essere un meccanismo che nella scuola italiana comporta situazioni come quella che stiamo subendo noi, ritengo che vada corretto. Ecco perché abbiamo sentito il bisogno di mettere in luce la nostra disavventura: rendere i servizi maggiormente umani”.