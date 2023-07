Figliuolo e l’alluvione "Presto i 4 milioni ai sette Comuni indicati dal governo"

Il generale Figliuolo, commissario per l’alluvione di Romagna e Marche, è stato ieri ad Ancona per incontrare il presidente Acquaroli. Ai giornalisti ha poi detto sulla richiesta di allargare il numero di Comuni danneggiati oltre ai 7 già indicati nella nostra provincia (ossia Pesaro, Fano, Urbino, Gabicce, Montelabbate, Monte Grimano terme, Sassocorvaro): "Io sono un gestore: nel decreto ci sono scritti i comuni e io lì vado. La fase di delimitazione e perimetrazione doveva essere fatta un po’ prima, però se c’è qualcosa da rivedere si prenderà in esame. In questo momento mi concentro sul noto, fermo restando che siamo aperti a qualsiasi altro tipo di ingrandimento dell’area". Si è appreso della trasmissione alla Protezione civile nazionale del Piano di interventi urgenti per il riparto dei fondi assegnati alle città ricomprese nel Decreto 88, dopo il riconoscimento dello stato di emergenza. Non si conoscono le cifre. Ha poi preso la parola il presidente della regione Francesco Acquaroli: "Il nostro territorio è stato marginalmente colpito rispetto a quelle che sono le precipitazioni cadute in Emilia Romagna, ma sicuramente nelle Marche ci sono stati dei problemi in alcune zone: una parte è stata riconosciuta già dalla Protezione civile nazionale e inserita nell’ordinanza, un’altra parte è molto avanti in valutazione e vedremo l’evolversi". Il presidente ha ringraziato il generale Figliuolo "per l’indirizzo che ha dato a questa emergenza", confermando la disponibilità della struttura della Regione a collaborare con quella commissariale "per mettere in sicurezza e ripristinare la normalità, dando massima attenzione nel più breve tempo possibile alle famiglie e alle imprese colpite, dando loro non solo risposte ma anche una prospettiva di sicurezza del nostro territorio".

Ora vanno ripartiti i fondi comuni per comuni, a partire dai 7 indicati dal governo. Ma dice il consigliere regionale e vicepresidente dell’assemblea Andrea Biancani del Pd: "Il commissario Figliuolo, anche in questa visita ad Ancona, non ha parlato dei danni subìti dai privati, come se le famiglie non avessero avuto nulla di cui lamentarsi. E non ci sono criteri per ripartire i 4 milioni di fondi stanziati per i 7 comuni. Di fatto non esistono. Ricordiamoci che ancora oggi non hanno avuto aiuti concreti nemmeno i cittadini di Cantiano e degli altri comuni colpiti dall’alluvione del 15 settembre scorso perché le pratiche burocratiche sono troppo complicate. Hanno chiesto un aiuto alla Regione perché predisponesse una struttura di supporto ma la Regione a tutt’oggi non ha fatto nulla. Così nessun ente è in grado di dare ascolto alle richieste danni dei privati. Non solo: non sappiamo nemmeno i criteri che adottare per riconoscere i danni subìti anche nella nostra provincia per il terremoto del 9 novembre scorso, che ha colpito pesantemente la provincia di Pesaro e Urbino. Mancano risposte vere, anzi mancano i soldi"