Figliuolo, il tour delle polemiche. Il commissario solo in alcuni comuni. I sindaci: "Venga anche da noi"

"Non si possono fare preferenze, che il generale venga anche a Vallefoglia e Gradara": a dirlo è Micaela Vitri, consigliera regionale del Pd, in previsione dell’arrivo, mercoledì prossimo, del generale Francesco Paolo Figliuolo. Quella del commissario per l’alluvione sarà una visita mirata a valutare la situazione delle zone colpite dall’alluvione. Le tappe? Urbino, Sassocorvaro, Auditore e Monte Grimano Terme: "Non sono solo questi i Comuni colpiti – continua la Vitri –. Il percorso che il generale compie è quello che era stato programmato parecchi mesi fa dalla Regione, senza aver tenuto conto delle altre zone. Non possiamo perdere questa opportunità e quindi chiediamo che si abbia la stessa sensibilità verso i territori che erano stati esclusi, ricordando che proprio per questo è stato presentato alla Camera dei Deputati un emendamento, poi approvato". Vallefoglia, Gradara, Tavullia, Mombaroccio: sono solo alcuni dei Comuni ‘saltati’ nel programma della visita del generale. "L’onorevole Augusto Curti ha impegnato il Governo a rivedere i Comuni che necessitano aiuti, anche se finora non abbiamo saputo niente – spiega Filippo Gasperi, sindaco di Gradara –. Spero proprio che venga riaperto il caso, perché i danni comunali sono facilmente rimediabili, ma sono i danni ai nostri cittadini, ai privati che ci hanno scosso di più. Da noi i danni ammontano a 671.147 euro, contando sia quelli pubblici che privati, e non è poco. Vediamo come andrà questa storia".

"È uno sgarbo istituzionale, non c’è molto da dire – commenta Emanuele Petrucci, sindaco di Mombaroccio –. Per questi aiuti sono stati presi in considerazione due parametri: se i danni abbiano superato o meno i 100 mila euro e la quantità di pioggia che è caduta in quei giorni. Ma quello di cui non si tiene conto è anche la difficoltà dei Comuni di potersi interfacciare con calamità del genere: purtroppo abbiamo dovuto fare ricorso i nostri fondi per riuscire a rimettere in sesto le strade, dopo le frane che hanno colpito la città, e per poter dare aiuti ai cittadini. Questo non conta nelle linee guida?".

Anche Palmiro Ucchielli, sindaco di Vallefoglia, critica questa scelta della Regione: "Qua passa e non saluta – dice Ucchielli –. Soprattutto, quello che è stato attuato è un piano preferenziale, messo in moto solamente per far girare Figliuolo dove pare a loro. Così non va bene. Noi siamo tanti e non si può decidere di aiutare qualcuno e abbandonare un altro: o tutti o nessuno". Insomma, un’occasione che potrebbe essere d’oro, da parte della Protezione Civile, di attuare nuovi sopralluoghi, di poter dare rilievo a quei Comuni "dimenticati": "Spero che il generale agisca anche di buona coscienza – conclude Micaela Vitri – e decida di visitare i nostri territori, che valgono allo stesso modo di tutti gli altri. Siamo stati esclusi dal decreto, ma questo non vuol dire che si debba essere esclusi dal suo viaggio".

Alessio Zaffini