Figuranti in strada per la "Natività"

Domenica alla Tombaccia i parrocchiani di San Paolo doneranno ai pesaresi la rappresentazione della natività. Il corteo, aperto da don Alberto Levrini, vedrà oltre una trentina di figuranti inscenare alcuni quadri viventi ripresi dal Vangelo di Matteo. Protagonisti saranno i gruppi del catechismo. "Il corteo – dice don Alberto – partirà alle 14.30 dal sagrato della chiesa con stazioni in via San Marino, Terni, Largo Bertinoro, via Recanati, Milano e infine Sirolo con canti natalizi". In caso di maltempo tutto rimandato al 15 gennaio. Il presepio è nel salone di fianco alla casa parrocchiale.