Filippetti cerca 85 dipendenti per tre alberghi

L’appuntamento è oggi, dalle 10 alle 18, all’hotel Nautilus per il ‘Recruiting day’ dedicato alla selezione del personale per la stagione 2023 da impiegare nelle tre strutture del gruppo Lindbergh a Pesaro, di cui fanno parte: l’hotel Excelsior (5 stelle), il Nautilus (4 stelle) ed il Cruiser (4 stelle). Sono 85 gli addetti che verranno inseriti nei seguenti reparti: cucina, sala, ai piani e ricevimento e che verranno valutati oggi. I candidati interessati dovranno presentarsi con il curriculum vitae ed una lettera di presentazione. "Un modo per venire incontro alle esigenze lavorative di tutti – afferma il presidente Nardo Filippetti –. Non si tratta solo di offrire un’opportunità di collaborazione ma anche di far entrare in contatto i candidati con la filosofia ed i valori del nostro gruppo".