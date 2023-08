Filippetti, manovre per candidarlo E Giulia Marchionni verso Fd’I

Agosto, politica mia non ti conosco. Se c’è invece un mese dove tutto può accadere è proprio quello del solleone. Dei colpi a sorpresa e dei cambi di cavallo. Stavolta però non è il centro sinista in movimento, tutt’altro. Le novità potrebbero emergere nel centrodestra dove ancora si sta definendo il possibile candidato a sindaco per le elezioni della prossima primavera. Il nome che è circolato più volte è quello dell’albergatore Nardo Filippetti, mister Excelsior che ha appena raddoppiato nella gestione alberghiera con il Charlie (ex Cruiser).

Scegliere un imprenditore di successo è sempre la cosa più naturale per un candidato sindaco per il centro destra. Filippetti peraltro ha già fatto un esperienza in consiglio comunale con la lista civica dei Liberi per Pesaro. Esperienza finita con un passo indietro totale sulle orme del candidato sindaco Guido Lucarelli, l’inventore del reparto di Ematologia a Muraglia. In attesa di capire se il centro destra sarà in grado di convincere Filippetti a scendere in campo, bisognerà probabilmente aspettare l’arrivo di Maurizio Lupi, presidente del gruppo "Noi con l’Italia". L’esponente dell’ala moderata del centro destra è considerato un grande amico di Filippetti e ogni fine estate sceglie di risiedere all’Hotel Excelsior per il periodo del Meeting dell’Amicizia, in programma a Rimini dal 20 al 25 agosto.

Diciamo anche che c’è un certo movimento nel centro destra che è comunque collegato a scelte politiche da fare, magari anche a sorpresa. La prima pare riguardare la consigliera comunale Giulia Marchionni, che pare pensi con convinzione all’addio al gruppo civico "Prima c’è Pesaro" nel quale è stata eletta. Molte voci hanno riguardato la giovane consigliera di opposizione e la possibile adesione al partito di Fratelli d’Italia. Un’adesione tutta da completare, rinunciando anche a un ruolo civico in cui Giulia Marchionni sembrava trovarsi abbastanza bene. Le sirene dei Fratelli d’Italia hanno suonato però ancora non hanno convinto fino in fondo l’unica alternativa su piazza ad una candidatura Filippetti.

La seconda scelta è legata a Michele Redaelli, consigliere comunale di Forza Italia, che sta pensando anche di cambiare partito, pur rimanendo nello schieramento di centro destra e di opposizione. Se Redaelli guarda altrove, figurarsi quello a cui pensa Dallasta. Infatti l’ultimo possibile cambiamento riguarderebbe il consigliere comunale Giovanni Dallasta, che dopo aver lasciato il ruolo di capogruppo della Lega sarebbe pronto a partecipare ad una grossa e importane lista civica veramente trasversale, alternativa sia al centro destra che al centro sinistra. In particoalre su temi molto caratterizzanti come l’ospedale da non fare definitivamente a Muraglia. Vedere per credere.

Luigi Luminati