Filippetti: "Ora una nuova fase di dialogo"

Una risposta a muso duro quella del vicesindaco Daniele Vimini alle lamentele degli albergatori per la mancanza di una strategia turistica. A distanza di qualche giorno il presidente dell’Apa Marco Filippetti replica all’amministratore: "Non vogliamo soffermarci sulle crtiche e sui toni della risposta, anzi vorremmo aprire anche noi una nuova fase incentrata sul dialogo e la collaborazione reciproca, perché ciò che conta davvero è il futuro del turismo nella nostra città. Occorre però andare oltre la semplice disponibilità al dialogo e passare dalle parole ai fatti, avviando un confronto serio e concreto per rendere Pesaro una destinazione turistica più competitiva", premette Marco Filippetti. Dopodiché entra nel merito delle critiche pesanti sollevate da Vimini ("il vostro è un disco rotto", "quali eventi aventi portato voi?"). "Va chiarito – scrive il rappresentante degli albergatori – un punto essenziale: gli albergatori non possono e non devono occuparsi dell’organizzazione di eventi per la città. Il nostro ruolo è garantire un servizio di qualità ed adeguarci alle nuove esigenze del turismo che sta evolvendo rapidamente. Tuttavia siamo consapevoli che ancora alcuni operatori locali faticano ad adattarsi a questa trasformazione. Per questo motivo abbiamo voluto spronare l’amministrazione a coinvolgerci maggiormente affinché, insieme, possiamo individuare le soluzioni migliori per rendere Pesaro competitiva con altre destinazioni italiane che stanno investendo con decisione nel settore turistico".

Quindi si arriva al calumet della pace perché Marco Filipetti termina con un appello: "Chiediamo con determinazione l’istituzione di una tavolo permanente di lavoro tra Comune, Regione ed operatori del turismo, con incontri regolari e obiettivi condivisi; solo attraverso un confronto continuo possiamo costruire un modello di turismo sostenibile e vincente che porti benefici reali all’economia della città e a tutta la comunità. Confidiamo che questa proposta venga accolta con lo stesso spirito costruttivo con cui la formuliamo".