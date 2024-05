Filippi: "Siamo soddisfatti". Stellone: "Sono ottimista"

‘Una gara contratta, su entrambe le sponde, decisa da una grande giocata’. Roberto Stellone sintetizza così l’andata dei playout. Sconfitta di misura, rimediabile, ma adesso il quadro psicologico è ribaltato. ‘Non è successo niente, non è compromesso nulla - minimizza il tecnico vissino - è solo la prima partita. La sconfitta ci può stare. Resettiamo tutto e prepariamoci alla prossima. Al ritorno avremo tutto lo stadio dalla nostra parte e sarà un’altra partita. Il fatto di dover vincere per forza servirà ad essere meno rilassati. Sono molto ottimista’.

Poi il tecnico entra nel dettaglio: ‘Nella prima mezzora abbiamo tenuto bene il campo, poi è arrivato quel gol’. Nell’occasione si è creato un buco, cosa non ha funzionato? ‘Devo rivederlo. Di sicuro abbiamo pressato male ad inizio azione. E’ l’unico episodio dove non siamo stati attenti’. Stellone preferisce sorvolare sulla nottata visita agitata dalle bombe carta. ‘Non creiamo alibi ai giocatori, pensiamo a preparare bene la prossima e decisiva partita’.

La reazione del secondo tempo? ‘C’è stata, abbiamo tenuto il pallino, abbiamo creato occasioni, rischiando qualcosa solo su palla inattiva’. Vis però caduta troppo spesso in fuorigioco, così da unificare buone giocate: ‘Vero, sapevamo che loro dietro salivano, dovevamo partire con un po’ di ritardo’.

Cosa servirà nella gara di ritorno? ‘Ogni partita fa storia a sé. Posso solo dire che abbiamo le qualità per vincere e salvarci’.

Vis a tratti lunga nella ripresa, si spiega così l’ingresso di Valdifiori? ‘Molina era molto stanco, Karlsson aveva ancora minuti. Ho inserito Mirco per cercare qualche giocata, visto che loro si erano chiusi’. Anche capitan Di Paola è sulla stessa lunghezza d’onda: ‘Zero alibi per quanto successo stanotte, mente subito alla gara di ritorno, non vediamo l’ora di giocarla il ritorno e il nostro pubblico ci darà un grosso aiuto’.

Il direttore Michele Menga è sicuro: ’Ce la faremo, in casa nostra è un’altra cosa’.