Filippo, campione italiano: “Dedico questa medaglia al mio allenatore malato”

Pesaro, 14 novembre 2023 – Filippo Canter, 14 anni di Pesaro, studente modello del Liceo Scientifico Marconi, si stringe la cinta tricolore fresca fresca di titolo italiano conquistata in uno sport particolarmente impegnativo come il Judo. E’ un gesto che ha un significato particolare: "Lo dedico non solo a me e alla mia famiglia, ma soprattutto a lui, al mio allenatore". Ovvero a Guy Ruelle, 68 anni, commissario tecnico della nazionale di San Marino, arbitro mondiale, ma soprattutto allenatore che ha allevato generazioni di judoca pesaresi facendosi apprezzare per la sua umanità e per la sua capacità di insegnare, ma ora alle prese con un problema non semplice: "Lotto con il cancro da giugno e per me venire in palestra è tutta vita anche se ovviamente non è facile, dopo una lunga serie di chemio e dopo avere perso mia moglie per lo stesso motivo e mia sorella".

Ma i judoca sono fatti così, hanno la pellaccia dura e sono pazienti perché l’avversario va messo al tappeto "con determinazione, ma sempre con rispetto", dicono maestro e allievo. Filippo ha appena vinto il titolo italiano A2 under 15 nella categoria Esordienti B: "Per me una grande soddisfazione, perché non è facile conciliare attività agonistica e studio però a me riesce per fortuna. I professori e i miei compagni di liceo mi stanno vicino, sanno delle mie gare e a scuola si interessano a quello che faccio. Questo mi fa molto piacere".

Guy annuisce: "Ho una lunga serie di allievi laureati – dice l’allenatore – e con una brillante carriera, chi in Giurisprudenza, chi in Economia e Commercio alla Bocconi, oppure liceali che viaggiano a suon di dieci. Filippo è bravissimo a scuola, perché quella viene prima dello sport". E non importa la materia preferita. Anzi sì: "Diciamo – riattacca Filippo – che prediligo le materie umanistiche e in fondo anche questo è uno sport in linea, perché bisogna avere una certa armonia di movimenti e soprattutto avere tanto rispetto dele persone che sono di fronte a te. A me questo sport ha insegnato questo". Scendendo nei dettagli della sua impresa, spiega Guy che è maestro VI Dan, "Filippo con una prestazione superba e in crescendo ha dominato la propria categoria di peso di 73 chilogrammi, conquistando l’oro e assicurandosi la finalissima di Roma nella categoria A1". Con le dovute cautele però e con l’attenzione ad usare bene le mani: "Ho un hobby – dice Filippo – che è quello di suonare il pianoforte, frequento un corso e uso le mani per la musica che è l’altra mia grande passione. Judo e musica sono i miei ritmi e devo stare attento a usare bene le mani".

Guy lo guarda e sorride. Non perde mai il sorriso questo allenatore che ha accompagnato generazioni di bambini in questo sport: "Ora non posso più cimentarmi in esercizi pesanti per ovvie ragioni – dice – ma insegnare Judo nonostante le mie condizioni di salute mi aiuta molto. Vengo qui per non pensare al tumore e stare con i ragazzi mi dà nuova energia. Quando poi vincono la gioia è doppia, come nel caso di Filippo, ma non solo. Voglio infatti ricordare anche altre soddisfazioni che questi ragazzi mi stanno dando. Proprio poco tempo fa infatti è arrivato l'argento di Lucrezia Carletti agli Assoluti A2, un altro straordinario successo del settore giovanile".