Filippo Graziani ci porta nell’Arcipelago Ivan

di Claudio Salvi

Si chiude con un tutto esaurito il tour di “Arcipelago Ivan“, lo spettacolo di e con Filippo Graziani in programma questa sera (ore 21), al Teatro Sperimentale di Pesaro in giro lungo tutto lo stivale dall’inizio di gennaio. Un vero e proprio omaggio a suo padre Ivan attraverso musica, racconti e letture rievocando i grandi successi del cantautore abruzzese.

"Un’occasione unica – recitano le note di sala – per rivivere il genio straordinario di un’artista che ha saputo abbinare come nessun altro l’intensità poetica propria del cantautorato italiano con l’energia tipicamente rock d’oltreoceano". Proposta nel programma di Playlist Pesaro il concerto sarà un viaggio per rivivere i grandi successi di casa Graziani ma anche le canzoni dell’esordio e i bside dei dischi più famosi per scoprire nuove curiosità sul primo cantautore rock italiano. Con Filippo Graziani (voce e chitarra), sul palcoscenico ci saranno Tommy Graziani (batteria), Francesco Cardelli (basso e chitarra acustica), Elia Zambardino (pianoforte, tastiere e fisarmonica). La regia è di Gigi Bischi.

Filippo Graziani, Pesaro è quasi come tornare a casa.

"In un certo senso sì. A Pesaro mi legano tanti bei ricordi e ci sono stato un mucchio di volte; conosco molti musicisti e amici. Quando studiavo ad Urbino scendevo spesso qualche pomeriggio per acquistare dischi alla Dimar ma anche per mangiare qualche panino dal mitico Harnold’s. Ma debbo dire che la mia seconda città e anche quella della nostra famiglia e di papà era ed è senza dubbio Urbino: lì è nato tutto; lì papà ha studiato, lì ha fondato l’Anonima Sound, lì ha conosciuto mia mamma. Insomma tra Urbino e la famiglia Graziani c’è un lungo e straordinario amore".

Che cosa presenterà in questo concerto?

"Sarà una lunga cavalcata, meglio una traversata, così come recita il titolo “Arcipelago Ivan“, attraverso la musica di papà. Ho pensato ad ogni canzone come a tante isole sulle quali approdare; è una mia personale visione, il mio modo di navigare all’interno del mondo musicale di Ivan Graziani".

Ci sono tanti successi ma anche brani meno conosciuti.

"In realtà sono vent’anni di carriera riassunti in due ore di concerto. Certo non mancheranno i successi di sempre (Lugano Addio; Agnese; Firenze; Pigro; Paolina; Monna Lisa), quelli che la gente conosce a memoria. Ma ci saranno brani altrettanto importanti però meno conosciuti al grande pubblico e che rappresentano perfettamente l’evoluzione musicale di papà".

Quale è la canzone che le restituisce più emozioni?

"Direi tutte e le spiego perché. In realtà per me ognuna delle sue canzoni è un piccolo universo; un’isola appunto e rappresenta un significato particolare. E non solo dal punto di vista testuale; lo dico anche sotto l’aspetto musicale. Insomma non saprei scegliere ed è per questo che lo spettacolo ne racchiude tante. E, mi creda, ne ho lasciate fuori altrettante".

Nella sua band c’è anche suo fratello Tommy.

"Sì con lui c’è un sodalizio che dura da sempre e mi sento a casa".