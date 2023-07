Filippo Graziani, nel nome del padre "Un modo per viaggiare insieme a lui"

Dopo la chiusura del suo tour invernale qualche mese fa a Pesaro, Filippo Graziani torna domani sera sul palco con un nuovo spettacolo nel segno della musica del padre Ivan. Questa volta la piazza sarà quella del Municipio di Gabicce Mare per l’apertura del cartellone "Turismo in festa, sulle strade della bellezza", organizzato da Confcommercio. Un vero e proprio omaggio di Graziani a suo padre Ivan. Con Filippo Graziani (voce e chitarra), sul palcoscenico ci saranno il fratello Tommy Graziani (batteria), Francesco Cardelli (basso e chitarra acustica), Elia Zambardino (pianoforte, tastiere e fisarmonica).

Filippo Graziani dopo il successo di ‘Arcipelago Ivan’ di nuovo sul palco per cantare le canzoni di papà

"Sì anche se questa volta sarà uno spettacolo più adatto alle piazze estive. Meno intimo e più rock, magari anche con un po’ più di decibel".

Anche il programma della serata sarà diverso?

"Ovviamente. Ci saranno i pezzi più famosi di papà: da Lugano Addio ad Agnese; da Firenze a Pigro; da Paolina a Monna Lisa. Ma ci saranno anche delle belle cavalcate rock. Insomma sarà uno spettacolo meno teatrale con meno ballate e più adatto alle piazze".

Filippo Graziani in questi anni è diventato un virtuoso anche alla chitarra. Eredità di Ivan? "In parte sì ma credo che sia stato molto anche l’esercizio, lo studio, la confidenza con lo strumento. Durante la pandemia per la prima volta mi sono trovato a non dover più macinare chilometri per saltare da un palco all’altro. Tutti ci siamo fermati. Ed è stato in quel momento che ho deciso di fermarmi a studiare; sono entrato tra le pieghe della musica di papà e mi ci sono immerso al 100%. Ho tirato giù nota per nota, cercando di cogliere anche le sfumature".

Suona con qualche sua chitarra?

"No, sono strumenti preziosi e datati e dunque soggetti a variazioni dettate dal tempo. E poi avrei un gran patema a portarle in giro in tour, dunque uso chitarre normalissime anche piuttosto economiche. Il suono è nella mani non nello strumento".

Ora Filippo si sente un po’ più Ivan?

"Sicuramente sì. Ho capito che non devo dimostrare a nessuno quanto io sia o meno copia o clone di papà. Io sono Filippo e mio papà era Ivan: punto. Io amo la sua musica e ci sono dentro. E’ questo è un modo che ho per viaggiare ancora insieme a lui".

Claudio Salvi