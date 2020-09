Filippo Magnini è diventato papà. Con una foto postata sui canali social, il pesarese ha festeggiato la nascita di Mia: "Oggi sei arrivata da noi, e ci ha lasciato senza parole, anzi ora che mi sono ripreso te lo dico... Ti amo piccola Mia". La primogenita pesa oltre 3 chili e mezzo e l’ex nuotatore, campione del mondo nei 100 metri nel 2005 e nel 2007, nel suo messaggio rivolto ai follower, si è complimentato anche con la compagna e futura moglie, Giorgia Palmas, che diventa mamma per la seconda volta.

"Un cuore anche per la tua dolce mamma che è stata bravissima. La nostra famiglia splende sempre di più grazie a te Giorgia amore mio, alla nostra ragazza Sofia – l’altra figlia della Palmas – ed ora a te piccola principessa Mia". Non mancano gli auguri e le congratulazioni di tante persone famose nel mondo dello spettacolo e dello sport: Alessandro Cattelan, Marco Borriello, Christian Vieri, Fabio Fognini e Melissa Satta. Anche la showgirl Giorgia Palmas, che ha postato la stessa foto sui social, ha scritto un messaggio: "Un’avventura meravigliosa averti portato in grembo per nove mesi. Sei vita pura, sei il dono più grande che io, tuo papà e tua sorella potessimo mai desiderare".

Ora per l’affiatata coppia si guarda al matrimonio: nel mese di dicembre si sposeranno, dopo aver annullato l’atteso momento lo scorso 28 marzo, causa coronavirus. Ma questa volta sarà ancora più bello e pieno perché vicino all’altare ci sarà anche la nuova arrivata Mia.

n.m.