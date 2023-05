Filippo Magnini e Giorgia Palmas, coppia antiscippo: bloccano ladra in centro

Pesaro, 28 maggio 2023 – Molti avrebbero fatto finta di niente, altri si sarebbero limitati a chiamare il 112, pochi o pochissimi avrebbero preso la decisione di Filo Magnini e della moglie Giorgia Palmas, i quali ieri a Milano hanno bloccato una scippatrice che poco prima aveva cercato di rubare una borsetta ad una turista. E’ successo tutto in pochi attimi.

ReMagno e la moglie avevano appena finito di pranzare in un ristorante di corso Sempione, vicino all’Arco della Pace, quando hanno sentito le urla in francese di una passante a cui una donna stava cercando di rubare la borsa.

La scippatrice, una cubana di 62 anni, dopo aver desistito vista la reazione della vittima, ha provato ovviamente a dileguarsi sperando nell’indifferenza della tanta gente che vi era in quel momento. Ma ha fatto male i suoi calcoli. Ad aver visto tutto c’era Filo Magnini e la Palmas che in pochi attimi hanno rincorso la ladra bloccandola. Sono stati poi loro a chiamare la polizia che è arrivata sul posto.

La vittima del tentato furto, una turista francese di 51 anni, li ha ringraziati a lungo, tanto da esser incredula per il gesto che aveva appena visto. La ladra, ugualmente sorpresa per la reazione della coppia, è stata portata in questura dalla polizia per l’identificazione e per la notifica della denuncia per il tentato furto. La donna è stata indagata in stato di libertà per il tentato furto.

Non è stata questa l’unica volta in cui Magnini e Palmas hanno aiutato una persona in difficoltà. Il 7 luglio 2019 il campione ha salvato un bagnante in difficoltà nel mare davanti alla spiaggia vicino a Villasimius in Sardegna. L’uomo aveva rischiato di annegare mentre rincorreva a nuoto un gonfiabile che veniva portato via dal vento. Gli amici con lui avevano iniziato ad urlare chiedendo aiuto. I bagnini erano scesi dalla torretta di osservazione per salire sul gommone di salvataggio e raggiungere l’uomo, ma Filippo Magnini che stava nuotando insieme a Palmas era riuscito a raggiungerlo prima ancora dell’arrivo dei soccorritori e lo aveva tenuto a galla il tempo necessario per poi consegnarlo ai soccorritori.

La notizia dell’intervento di Magnini e della moglie Giorgia Palmas nel bloccare una scippatrice ha fatto immediatamente il giro dei social e delle redazioni dei giornali dimostrando una volta in più che i valori dello sport, coraggio, istinto, senso di lealtà, si possono esprimere ovuque, anche nell’affollato Corso Sempione a Milano.