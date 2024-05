"Filippo, tragedia immensa". L’abbraccio d’amici e colleghi

Pesaro, 14 maggio 2024 – Lo conoscevano in tanti, in città, Filippo Gasperini. Aveva 45 anni, è stato trovato morto domenica mattina nel bagno della sua casa, sull’Ardizio. I carabinieri stanno facendo accertamenti sulla causa della morte.

Filippo faceva l’ambulante, con la madre e il padre: aveva un banco di intimo, da anni, ed era quindi conosciutissimo anche da tutti gli altri ambulanti del mercato del San Decenzio. Per loro parla il rappresentante, Valerio Tamburini: "Siamo scioccati. Sono arrivate sulle nostre chat centinaia di messaggi di condoglianze, alla famiglia. Io lo conosco da quando era ragazzo: sempre col sorriso in volto, salutava tutti. Un’altra grossa perdita dopo quella di Loredana Pierleoni, di Fano".

Ma Filippo aveva anche un altro ambiente che lo conosceva e stimava. Quello del volontariato per gli animali. Aveva 4 gatti in casa, e dedicava tantissimo del suo tempo ad assistere i felini delle colonie o a cercare di ritrovarli, quando si perdevano.

Ecco la testimonianza di due sue amiche, Giorgia e Sabrina, volontarie anche loro, tutte e due con le lacrime agli occhi.

"Era un ragazzo d’altri tempi – dicono le due donne – ti riempiva il telefono di messaggi del tipo ‘se hai bisogno chiamami’, a tutti, sempre. Ci univa l’amore per gli animali, era con noi da circa due anni. Abbiamo fatto insieme tanti salvataggi, anche in condizioni pericolose, lui non ci metteva nulla a salire sugli alberi per andare a riprendere i gatti, una volta uno lo mordeva nella mano ma lui ha urlato ’non lo lascio, non lo lascio’. Non si è mai tirato indietro. Forse era un persona troppo sensibile".

"È da ieri sera che piango – dice Sabrina – sempre educato, con noi non ha mai lasciato trapelare nulla. Era altruista, mai conosciuto uno come lui, mi è rimasto nel cuore. L’ultima volta l’ho visto venerdì, è venuto a casa mia, tornava da Montelabbate, mi ha detto ’ti passo a salutare, è un po’ che non ti vedo’, e io poi gli ho detto ’ci vediamo martedì al mercato’". Aggiunge Giorgia: "Tempo fa mi ero infortunata, non potevo spostarmi in auto, è stato l’unico che mi ha scarrozzato per un mese nelle mie colonie, mi ha dato la sua disponibilità, anche economica. ’Giorgia non sei più sola’. ‘Ciao tesoro, se hai bisogno chiama’, diceva con la sua inconfondibile erre moscia". Filippo aveva adottato dal sud due gatti ciechi, più i due ’nudi’ (gli Sphynx), che mostrava nelle foto del suo profilo Fb. Funerali da fissare. Domani l’autopsia.

ale.maz.