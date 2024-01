Film, tombole e fiaccolata per far festa insieme

In tema natalizio giovedì a Carpegna dalle ore 17 nell’Auditorium comunale verrà proiettato il film “Che fine ha fatto Santa Claus?“. Il 5 alle 16,30 (sempre all’Auditorium ) è in programma lo spettacolo di e con Alessia Canducci voce narrante e Tiziano Paganelli ai suoni è adatto ai i bambini dai 4 anni. Al termine, alle 17,45 è prevista una fiaccolata per le vie del paese di Carpegna alla scoperta dei presepi e poi in serata, alle 21, il Club 753 Pocòl ospiterà l’iniziativa “Arriva la Befana“, con tombola natalizia, a cura dell’associazione “Insieme per l’Eli“. Per l’ultimo giorno di festeggiamenti, il 6 gennaio, è prevista un’escursione – o una ciaspolata, in caso di neve – sul Carpegna, con pranzo contadino all’arrivo. L’iniziativa è organizzata da Carpegna Experience. Previste tombole anche oggi e domani, a cura delle associazioni locali. "E’ un programma di Natale molto ricco e di qualità pensato per i nostri concittadini e quelli del Montefeltro – spiega l’assessore alla Cultura di Carpegna, Luca Pasquini – ma anche per i tanti turisti che di solito vengono a trovarci nel periodo natalizio ed in particolare per la festa in piazza dei Conti dell’ultimo dell’anno. Particolare attenzione abbiamo rivolto alle iniziative pensate per i bambini e ragazzi".

Foto: il villaggio di Babbo Natale a Carpegna