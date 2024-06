Film, "Tutto l’universo". Cercansi comparse

Si cercano attori per la realizzazione del lungometraggio "Tutto l’universo", diretto da Matteo Damiani, che ha scelto la provincia come set della sua ultima opera. Ad annunciarlo è la Cna Cinema e Audiovisivo Marche, che sottolinea come siano tante le produzioni che gireranno film, lungometraggi e corti nella nostra regione e in particolare nella nostra provincia. Per "Tutto l’universo" la società di produzione Movie Factory organizzerà casting per ruoli secondari, in particolare per attori, figurazioni speciali (con battute) e minori (per piccolo ruolo con battute) residenti nelle Marche. I casting si terranno sabato dalle 9 alle 18.30 a Palazzo Mazzolari (Salone Nobile) in via Rossini e domenica, dalle 14 alle 20 all’Hotel Savoy in viale della Repubblica. Le figure richieste sono: uomini di 40-50 anni e di 70-80 anni, donne da 30 a 70 anni, ragazza di 18-25 anni, uomo con corporatura robusta di 50-60 anni, bambino dai 7 ai 12 anni e poi uomo di origine marocchina, algerina o tunisina tra i 20 e i 40 anni e tra i 40 e i 70 e donna di origine marocchina, algerina o tunisina tra i 40 e i 60 anni. Le riprese saranno effettuate tra marzo e maggio 2025 nelle province di Pesaro e Urbino e Ancona. Per partecipare al casting è necessario presentarsi negli orari e nel luogo indicati, con fotocopia del documento di identità, codice fiscale e iban. Le persone selezionate saranno poi contattate dalla produzione. Per informazioni scrivere una e-mail a tuttoluniverso.casting@gmail.com