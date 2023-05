Filo diretto con la Spagna: il bello di Internet

Il progetto Etwinning che abbiamo intrapreso a scuola quest’anno è iniziato a novembre, con la collaborazione di dodici alunni della sesta primaria della scuola Cpeip San Benito a Miranda de Arga, un paese di montagna in Navarra, attraversato dal fiume Arga. La prima attività è stata la costruzione di un Padlet, una piattaforma dove puoi lavorare in modo collaborativo con altre persone, per organizzare e presentare le tue risorse didattiche. In questo programma abbiamo inserito i nostri testi di presentazione e i ragazzi spagnoli hanno i nserito i loro, in tal modo noi, gli studenti della 2D e i dodici alunni della sesta primaria, abbiamo avuto la prima possibilità di lavorare insieme.

La seconda attività consisteva nel creare un bigliettino di Natale decorato da mandare ai ragazzi, realizzato con Canva, un programma che consente a tutti di progettare e pubblicare online. Poco prima delle vacanze di Natale abbiamo anche avuto una videochiamata con i nostri compagni spagnoli, durante la quale ci siamo augurati di passare un buon Natale e un buon anno nuovo “faccia a faccia”. Quel giorno ci siamo presentati tutti con dei cappellini natalizi ed è stata un’attività molto divertente. A marzo abbiamo creato una jamboard, cioè uno spazio di lavoro dinamico, dove puoi aggiungere una combinazione di idee e disegnare dai tuoi dispositivi mobili. Con questo programma abbiamo descritto la nostra scuola, l’orario scolastico, le attività, i laboratori e preparato degli stickers digitali con dei messaggi riguardanti giorni e materie preferite degli alunni spagnoli e italiani. Questi testi li abbiamo studiati ed esposti ai ragazzi durante la seconda videochiamata che si è tenuta verso inizio aprile.

Questa esperienza è stata molto coinvolgente per noi e spero anche per gli studenti spagnoli. È bello vedere come la tecnologia possa essere utilizzata per connettere ragazzi di diverse parti del mondo e creare un ambiente di apprendimento collaborativo. Ciò che ci ha colpito di più sono state le attività che abbiamo realizzato per i corrispondenti spagnoli, perché abbiamo potuto interagire con loro e scoprire aspetti e abitudini della loro scuola, oltre ad aumentare capacità di comprensione della lingua spagnola e la comunicazione orale.

Matteo Mancini e Miki Righi, 2ª D