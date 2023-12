Filosofia: una giornata per ricordare la figura di Pasquale Salvucci

Il Dipartimento di studi umanistici dell’Università di Urbino e la Società filosofica italiana, con le Sezioni di Urbino e di Ancona, ricordano Pasquale Salvucci con un pomeriggio di studi, oggi, in occasione della Giornata mondiale della filosofia. L’appuntamento è per le 15,30 a Palazzo Albani (via Timoteo Viti, 10) e l’iniziativa arriva a ridosso del centenario della nascita di Salvucci, avvenuta nel 2024.

Dopo i saluti della professoressa Berta Martini, direttrice del Dipartimento, e di Emidio Spinelli, presidente della Società filosofica italiana, interverranno Biancamaria Ventura, Giovanni Bonacina, Pasqualino Masciarelli e Gianni Orecchioni, con conclusioni di Raffaella Santi, presidente della Sezione di Urbino della Sfi. Storico della filosofia, due volte senatore della Repubblica in quota al Partito comunista italiano, nonché docente e preside della Facoltà di Magistero nell’Università di Urbino, città in cui morì nel 1996, Salvucci ha contribuito al dibattito nazionale e internazionale in tre aree di ricerca, che presentano, a propria volta, una valenza composita: il criticismo kantiano, l’idealismo classico tedesco con particolare riferimento a Hegel e Fichte; la filosofia francese settecentesca, attraverso Rousseau, Condillac e Condorcet; i moralisti inglesi, l’economia politica e la “sociologia“ nelle figure dei padri fondatori, Smith e Ferguson. A Urbino, ha formato generazioni di specialisti in ambito filosofico, che si sono affermati anche a livello internazionale.

Foto, da sinistra,

Sandro Pertini, Pasquale Salvucci e Carlo Bo a Urbino