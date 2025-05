Final Eight: Vuelle sfida Torino al Palafiera per continuare il sogno

Le partite secche piacciono, le Final Eight insegnano: perché le emozioni sono forti e perché chi vince va avanti, mentre chi perde ha finito la sua corsa. Ma diversamente dalle finali di Coppa Italia, che si disputano in febbraio, qua la stagione finisce di botto. Il Palafiera, che ospiterà la Vuelle dopo una peregrinazione durata tre giorni alla ricerca di un impianto, accende i riflettori alle 19: "Partita da dentro o fuori, servirà dare tutto in 40 minuti – dice coach Spiro Leka –. In settimana ci siamo allenati senza farci condizionare troppo dagli accadimenti extra parquet. Noi conosciamo Torino e loro conoscono bene noi: dovremo essere bravi a fermare Ajayi e Taylor, ma senza dimenticare il gruppo degli italiani". Dover rinunciare al campo di casa non è andata giù alla Vuelle, ma ormai è meglio non pensarci più: "Vogliamo fare di tutto per proseguire il nostro cammino, anche se c’è il rammarico di non poter giocare questa partita alla Vitrifrigo Arena, come avremmo dovuto – sottolinea Spiro –. A Forlì ci saranno tanti pesaresi, il sostegno non ci mancherà nemmeno oggi contro un avversario che ha vinto alcune lotte punto a punto: negli ultimi due mesi la Reale Mutua è stata protagonista di un buon ruolino di marcia, è un avversario di tutto rispetto e dovremo fare molta attenzione. Per portare a casa la vittoria tutto passerà dal fattore intensità, sacrificandosi in difesa come nel secondo tempo di Verona. Cercheremo di fare del nostro meglio, i ragazzi sono sereni e pronti alla battaglia".

Per Zanotti, originario di Torino, una serata particolare: "Li affrontiamo senza pensare a ciò che è successo fuori dal campo in settimana, anche per dimostrare il nostro valore; lo dobbiamo a noi stessi. Torino è ben organizzata, gioca bene ma noi dobbiamo scendere in campo con il coltello tra i denti, dettando il ritmo del match. Sarà una partita di grande aggressività, dovremo giocare per dimostrare di essere all’altezza di questo percorso e di meritare un prosieguo di questa stagione".

Dall’altra parte della barricata coach Paolo Moretti la descrive così: "Affrontiamo una partita importante e di grande fascino. Tutte le gare di postseason, da ‘vinci o vai a casa’ come si direbbe in America, hanno sempre un fascino particolare che deriva anche dalla pressione e dall’importanza della gara stessa. Sfidiamo una squadra che conosciamo bene, con cui abbiamo pareggiato il conto in regular season tra andata e ritorno. Ci aspettiamo una gara difficile anche tatticamente, ogni aggiustamento sarà fondamentale e bisognerà giocare con grande spirito. Siamo consapevoli che per i nostri tifosi non sarà facile seguirci, ma convinti che sentiremo il supporto del nostro popolo per spingerci verso un’altra impresa sportiva, come quelle che abbiamo già fatto in questi ultimi mesi".

Elisabetta Ferri