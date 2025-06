Finale nazionale under 17 Eccellenza: Victoria Libertas Pesaro pronta alla sfida

Tutto pronto per la Finale nazionale under 17 Eccellenza a Chiusi (SI), che si aprirà ufficialmente questa sera alle ore 18 in Piazza del Duomo con la Cerimonia di apertura dell’evento. Tra le sedici protagoniste figura la Victoria Libertas Pesaro, guidata da coach Giovanni Luminati e dagli assistenti Manuel Bertoni e Alfredo Iannetti, giunta a questo appuntamento forte del cammino nel girone interregionale chiuso con 9 vittorie ed una sola sconfitta, che è valso il primo posto e la qualificazione diretta.

Le modalità di qualificazione a questa kermesse finale hanno determinato otto formazioni provenienti direttamente dai gironi interregionali e le restanti otto dagli spareggi, per cui ogni girone è stato formato da due squadre per modalità. Inserita nel girone B, la VL incontrerà come altra qualificatasi direttamente la Vis Ferrara, prima del girone interregionale Lombardia anch’essa con appena una sconfitta, mentre dagli spareggi provengono l’Allianz Derthona e l’Orange1 Bassano. Nel corso della stagione la formazione pesarese ha già avuto modo di incontrare due di queste tre avversarie, entrambe nel torneo Bruna Malaguti di Bologna disputatosi nel mese di Gennaio.

Con Bassano la VL ha esordito nel torneo, proprio come accadrà in questa occasione, perdendo 75-53 al termine di un match che però ha visto la VL combattere alla pari per larghi tratti dell’incontro, crollando fisicamente solamente nell’ultimo quarto. E sempre una sconfitta, tra l’altro le uniche due di un torneo chiuso al settimo posto, è arrivata contro la Vis Ferrara, nella semifinale 5°-8° posto, con il punteggio di 76-61. Anche in questa occasione, medesimo andamento della sfida contro Bassano, essendo giunti al 30’ con il punteggio di 50-50.

Decisivi in quell’occasione furono i 23 punti di Ficetti, centro di 202 cm, diretto avversario di Noel Michelazzo; indubbiamente da questa sfida ne passerà gran parte dell’esito dell’incontro. Nessun incontro invece quest’anno contro Tortona, giunta a questa fase finale grazie alla doppia vittoria negli spareggi di Montemarciano, contro Dbs Roma prima e Olimpia Milano poi. L’esordio della VL lunedì sera alle ore 20, diretta sui canali YouTube della FIP. Leonardo Selvatici