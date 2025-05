Finale playoff Seconda categoria: Olympia Macerata Feltria vs Della Rovere Calcio

Oggi pomeriggio per i playoff di Seconda categoria allo ‘Spadoni’ di Montecchio alle ore 16 la finale playoff di Seconda categoria tra l’Olympia Macerata Feltria e il Della Rovere Calcio. In palio la promozione in Prima categoria. L’Olympia Macerata Feltria arriva a questo importante match dopo aver chiuso il campionato (nel girone A) con più di 10 punti di distacco dalla terza classificata e quindi promossa direttamente alla finale playoff, mentre il Della Rovere ha vinto sabato scorso la finale del girone B contro il Cuccurano per 3-1 grazie alle reti di Pagnetti, Vitali M. e El Kheir. "E’ stata una lunga attesa ma finalmente ci siamo – commenta il direttore generale dell’Olympia Macerata Feltria Riccardo Vergari – non vediamo l’ora di scendere in campo, sarà sicuramente una bellissima partita, l’intero paese è in fermento per questa finale nella speranza di conquistare una promozione in Prima categoria che ormai manca da troppi anni. Tutta la rosa è a diposizione".

A Macerata Feltria ci sarà l’esodo. "Nella prevendita – aggiunge Vergari – in un giorno abbiamo venduto 300 biglietti, sono stati organizzati 3 pullman di tifosi, verranno anche una cinquantina di tifosi della Fermignanese che sono gemellati con i nostri, so che anche al seguito del Della Rovere saranno in tanti, sarà sicuramente una bella giornata di sport".

"Un sogno che si avvera – dice il presidente del Della Rovere Simone Tanfani – noi siamo partiti con il presupposto di giocarcela fino alla fine, ora siamo qui e ce la giochiamo con tutto l’entusiasmo che scaturisce, abbiamo il supporto e un grandissimo seguito della nostra comunità, avremo tifosi da Mondavio, Terre Roveresche e i comuni limitrofi, la squadra è al competo e quindi tutti disponibili. I giocatori che scenderanno in campo sono quasi tutti provenienti dalla nostra scuola calcio e l’ingresso in campo sarà con i giovani del settore giovanile, vorrei risaltare l’ottimo lavoro del nostro mister Luca Vitali e del suo vice Alessandro Giuliani".

Il regolamento prevede che se al termine dei novanta minuti regolamentare il risultato fosse in parità si dovranno giocare due tempi supplementari di 15 minuti ciascuno, perdurando ancora il pari saranno d’obbligo i calci di rigore. Sia l’Olimpia Macerata Feltria che il Della Rovere sono due squadre che in campionato hanno dimostrato di saperci fare. Sugli spalti dello ‘Spadoni’ di Montecchio sono previsti, all’incirca, 1000 spettatori. Arbitra Antonio Tarli di Ascoli Piceno. am.pi.