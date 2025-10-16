Finalmente i lavori per sistemare il cimitero. Alt alle infiltrazioni, si parte a novembre

Stop alle infiltrazioni e addio alle luci spente. Dopo anni di segnalazioni e disagi, partono finalmente i lavori di manutenzione straordinaria al cimitero centrale di Pesaro. "Interventi importanti attesi da tempo – spiegano il sindaco Andrea Biancani e l’assessora alle Manutenzioni Mila Della Dora - del valore complessivo di circa 270mila euro (fondi del Comune di Pesaro e Aspes). Gli interventi riguardano in particolare il padiglione AB, dove verrà effettuata l’impermeabilizzazione della copertura, risolvendo così un problema annoso che aveva causato infiltrazioni d’acqua e disservizi anche all’impianto di illuminazione, che in alcuni casi era stato disattivato. Insieme all’impermeabilizzazione, è prevista anche la risistemazione delle pareti interne, con tinteggiatura e interventi di ripristino. A seguire, si procederà con l’installazione della linea vita, sia nel padiglione AB che nel CD: un sistema di sicurezza fondamentale per effettuare manutenzioni anche sulla copertura".

Insieme al sindaco e all’assessora, ieri al sopralluogo al Cimitero Centrale erano presenti anche il presidente di Aspes Luca Pieri, i tecnici di Aspes, il presidente del Quartiere 12 Pantano Ezio Bracco e la consigliera Francesca Flamini. "Siamo particolarmente soddisfatti di poter finalmente avviare questi lavori fondamentali per la manutenzione, il decoro, la dignità e la sicurezza di uno spazio pubblico molto frequentato dai nostri cittadini. Per rispetto delle commemorazioni e per evitare disagi ai visitatori, i lavori entreranno nel vivo subito dopo le festività dedicate ai defunti, quindi a novembre".

Luca Pieri ha poi aggiunto: "In vista del fine settimana dedicato alla commemorazione di Ognissanti e dei Defunti, Aspes è al lavoro su tutto il territorio per garantire la pulizia e la sistemazione dei cimiteri comunali, così da accogliere al meglio tutti coloro che si recheranno a rendere omaggio ai propri cari".

Per quanto riguarda invece il tema dei cimiteri decentrati, il sindaco sottolinea che "nel 2026 si interverrà anche a Monteciccardo, per il quale è in corso la progettazione per restituire decoro e sicurezza anche a questo luogo".