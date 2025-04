Finalmente il nuovo ponte. Si percorre in bicicletta da Tombaccia al centro

Abbiamo un nuovo ponte sul Foglia. Volendolo percorrere in bicicletta potremmo nell’ordine inforcare la pista ciclabile che da piazzale Risorgimento, passa davanti alla stazione ferroviaria e attraversa il verde del Parco XXV Aprile. Ce lo troveremmo davanti con la sua poderosa unica arcata di colore bianco latte: 98 metri di lunghezza e 5,50 metri di larghezza. Composta da 368 tonnellate di acciaio S355, l’infrastruttura allunga di 600 metri la linea 11 della bicipolitana – quella che collega Santa Maria delle Fabbrecce con il centro città – per innestarsi su via Milano. "E si collega con la linea 3 che, alzando lo sguardo, arriverà un domani fino a Rio Salso", osserva il sindaco Andrea Biancani. "Si va che è una bellezza: dalla Tombaccia si arriva direttamente alla stazione del treno", commenta Fabio Gennari, tra i tanti pesaresi ritrovatisi ieri all’inaugurazione del ponte, fatta da Biancani. Molti cittadini si sono presentati in sella alla propria bicicletta per testare la nuova opera. Mancava la banda, ma non il drone, in quota sopra le teste per immortalare l’evento. Segno dei tempi. Bruno Renzi è arrivato da Villa Fastiggi, mentre il signor Manlio, 82 anni, con la sua bici assistita va ovunque: "Mi muovo solo sulle piste ciclabili". Lorenzo Mini, 23 anni, di Pantano è in tenuta ciclistica e mountain bike: "Studio medicina in Ancona, ma oggi volevo esserci".

Entusiasti i bambini: ieri ce n’erano almeno 50 appartenenti alle classi della primaria Cantarini e della scuola dell’infanzia Ambarabà. Disegni, striscioni, filastrocche hanno animato un taglio del nastro vissuto come una festa di paese. Perché gli alunni? "I bambini hanno visto nascere questo ponte – dicono le maestre –. La nostra scuola è poco distante: il fiume è stato meta didattica tante volte. Fino a che un giorno ci siamo accorti che ci sarebbe stato un cantiere. E’ iniziata l’avventura: i bambini hanno immaginato di tutto fino a scoprire la forma finale di questo ponte, bello e utile". Applausi e microfono all’assessore Riccardo Pozzi che nei due anni di lavori, a cavallo di due consiliature ne può raccontare di belle e di brutte: "E’ un’opera complessa frutto di un investimento da 4 milioni di euro ottenuti con il bando delle periferie – osserva Pozzi – e il cui cantiere ha avuto avvio il 13 marzo 2023". Ed è stato consegnato il 28 febbraio 2025, praticamente un annetto dopo la stima iniziale. "Lavorare in ambiente fluviale è stato solo uno dei fattori di complessità – continua Pozzi –. La consegna è slittata in avanti di un anno perché le sospensioni dei lavori sono state diverse. E’ successo di tutto: dall’alluvione del 2023 al raddoppio dei prezzi di acciaio e materie prime che ci ha costretto ad un riallineamento del progetto. Ma ce l’abbiamo fatta". L’ultima parola è spettata al sindaco Biancani che ha prefigurato i prossimi passi: "Il progetto di rigenerazione urbana Sprint ci permetterà di riqualificare tutta quest’area altrimenti a rischio degrado. Siamo prossimi a risistemare il piazzale davanti al teatro della Piccola Ribalta: vi sorgeranno una piazza e un parcheggio". L’amministrazione non esclude possa trattarsi di un parcheggio multilivello. "Per promuovere quest’area la renderemo prima di tutto sicura – ha concluso Biancani citando illavoro dell’assessore Sara Mengucci –. Per questo abbiamo previsto 200mila euro di telecamere per la videosorveglianza che dal ponte raggiungerà il Miralfiore".