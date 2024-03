Finalmente la piscina: il primo tuffo è per Seri

di Anna Marchetti

Boom di ingressi per la nuova piscina da 7 milioni e mezzo. Sono stati oltre 600 i fanesi che, nella giornata di ieri, non si sono fatti sfuggire l’occasione del bagno inaugurale nel tecnologico impianto di via Mattei, al prezzo agevolato di 5 euro. Tra i primi a tuffarsi in acqua il sindaco Massimo Seri e il dirigente al Turismo Pietro Celani che dopo il taglio del nastro, si sono messi il costume e gettati nella piscina da 25 metri, dove si sono cimentati in ben due vasche. Il pubblico presente ha invece preso d’assalto tutte tre le piscine concentrate nell’area centrale: in mattina le più gettonate sono state quella da 25 metri e quella per il fitness, mentre il pomeriggio è stata la volta dei neonati che per la prima volta anche a Fano potranno contare su corsi ad hoc.

Ieri hanno partecipato all’open day per i più piccoli 19 bimbi: 12, da 3 a 12 mesi, nel primo turno e 7 da 12 a 36 mesi nel secondo turno. "Siamo veramente contenti – ha commentato il direttore tecnico Riccardo Geronazzo – della prima giornata di apertura. Le due attività più ricercate sono state il fitness e la scuola nuoto per i bambini". La piscina di via Mattei potrà ospitare anche le gare, la prima è in programma domenica prossima, 10 marzo. "Avremo qui in piscina – fa presente il direttore tecnico – circa 400 atleti master, amatoriali, provenienti dal resto della regione ma anche dalla Lombardia e da San Marino. Parteciperanno ad una gara del circuito nazionale master. Nel week end di fine mese, sabato 23 e domenica 24 marzo, Nuotiamo accoglierà gli atleti del campionato nazionale assoluto di nuoto agonistico per la fascia di età dai 13 ai 25 anni. E’ la gara più importante che si svolge nella prima metà della stagione".

Per quel week end sono in arrivo in città circa 300 persone che si fermeranno a Fano per il fine settimana e che hanno già prenotato gli alberghi con cui Nuotiamo ha attivato delle convenzioni. Si tratta di una iniziativa che fa bene all’economia della città". E ancora il direttore tecnico: "Solo nel primo mese tra inaugurazione, gara master, gara agonisti entreranno in piscina almeno 2000 persone". La gestione dell’impianto natatorio, nei prossimi giorni entrerà in funzione anche la piscina riabilitativa, è affidata all’Ati (Associazione temporanea d’impresa) composta da Pool 4.0 e Fanum Fortunae, che si è aggiudicata il bando. La piscina sarà aperta anche questa mattina dalle 9 alle 13, poi dalla prossima settimana la struttura entrerà a pieno regine. Questi gli orari: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 7 alle 22, martedì e giovedì dalle 8 alle 21, sabato dalle 8 alle 18 e domenica solo la mattina dalle 9 alle 13.