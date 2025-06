Finalmente nuova luce per lo stadio. Serra Sant’Abbondio investe

Completata la nuova illuminazione al campo sportivo Le Venelle. L’investimento di circa 50mila euro con i fondi per il risparmio energetico del Ministero dell’Interno, ha permesso di adeguare l’impianto di illuminazione ai più ampi parametri richiesti dai vigenti regolamenti federativi per poter svolgere l’attività calcistica agonistica. Ne abbiamo parlato con il sindaco Ludovico Caverni: "Abbiamo sistemato tutto l’impianto elettrico del campo sportivo cambiando la cabina, il contatore e tutti i fari con conseguente possibilità di risparmiare sulle bollette, aspetto quest’ultimo, che con i tempi che corrono, non è di secondo conto nell’intera operazione. L’investimento rientra nel fondo ministeriale 2024 purtroppo non prolungato dal Governo nell’anno corrente per i piccoli Comuni sotto i mille abitanti scatenando non poche polemiche".

Ma si guarda al futuro nonostante le problematiche che spesso fanno rima con le piccole realtà: "Il prossimo anno la squadra locale potrà giocare le partite anche in notturna. Nella stagione appena trascorsa siamo dovuti andare a giocare fuori casa perché l’impianto non era idoneo. Più in generale questo intervento fa parte degli investimenti che come amministrazione comunale intendiamo portare avanti, consapevoli che la pratica sportiva è una componente fondamentale nelle nostre realtà non solo in chiave agonistica ma anche e soprattutto sociale. Calcio, volley animano il paese dando un’alternativa ai giovani. Un modo per renderli partecipi alla vita della comunità. Lo sport è lo specchio della nostra società, in grado di trasmettere modelli di vita e pratiche di comportamento più o meno virtuose. Rappresenta, dunque, un importante momento di formazione, sia da un punto di vista motorio che psicologico- emozionale, capace di contribuire attivamente alla formazione delle personalità dei soggetti coinvolti". Nuovi lavori sono in corso. "Relativamente al campo sportivo Le Venelle non si tratta dell’unico investimento. Con i fondi dell’alluvione 2022, stiamo sistemando il parcheggio dietro la porta e quello principale. Operazione che migliorerà anche l’accesso allo stadio".

am. pi.