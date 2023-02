Finalmente si torna a fare canestro Fischio d’inizio per il "3 contro 3"

Dopo tre anni di rinvii per la pandemia, la decima edizione del torneo estivo di basket "3vs3 Città di Urbino" si farà. Il lungo stop non ha sopito la voglia di pallacanestro nel territorio, anzi, e le tante richieste ricevute hanno portato l’Asd Urbino Basket Club a farlo ripartire. "Era molto probabile che non rifacessimo nulla, ma alla fine abbiamo ceduto - racconta Fabrizio Ugolini, del gruppo organizzatore -. Ci ha convinto la tanta gente che lo chiedeva: la storia messa su Instagram in cui annunciavamo novità ha avuto una miriade di reazioni. La cosa bella del torneo è che ha fatto avvicinare al basket tanta gente, arrivata per giocare o anche solo per partecipare alla festa".

Partito nel 2011, era arrivato a una media di circa 150 partite e 50 squadre iscritte per edizione, richiamando giocatori, tra amatori, non tesserati e tesserati, e pubblico anche da fuori provincia e regione, e si è disputato per nove anni alla "Pista", campetto in zona Varea. "Stiamo riprendendo i contatti con il Comune per farlo nella seconda metà di giugno, così da coinvolgere anche gli universitari, sempre molto presenti - spiega Ugolini -. Quest’edizione sarà una festa e il modo, per noi della vecchia guardia, di chiudere un cerchio: l’idea è lasciare progressivamente l’organizzazione in mano ai nuovi ragazzi che si sono aggiunti e che già quest’anno ci daranno una mano. Vorremmo anche organizzare eventi collaterali ai tre giorni di partite e l’obiettivo è coinvolgere i bambini. Vedremo cosa riusciremo a fare: verso fine marzo arriveranno novità".

Nicola Petricca