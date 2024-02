Finalmente tornano i bellissimi jeans svedesi. Cheap Monday

Ho letto che la prossima estate torneranno in vendita i jeans svedesi Cheap Monday dopo 6 anni. E voi direte: "e allora?". Vi uscirà questa esclamazione solo se non siete stati nati negli anni Novanta perché per noi millenial, e parte della GenZ, questi jeans sono stati un manifesto. Belli, scolpiti, potenti.

Penso che se ancora oggi tendo a scegliere un modello skinny sia “colpa loro“. Li ho indossati fino a poco tempo fa, quando l’ultimo paio era talmente usurato da dover essere gettato. E ricordo che raccontai qui, di come una sera, mi bloccai alla fascia lombare per sfilarmeli. Ovvio l’abilità di quando ero adolescente si sarà un po’ arrugginita però non quello che questo pantalone ha rappresentato per me a quella età. Così come per migliaia e migliaia di miei coetanei.

Eccoci al libro di questa settimana, scritto da Luca Pollini che ci fa conoscere a tutto tondo la figura di un immenso creativo, a cui dobbiamo davvero tanto. Un rivoluzionario del colore, del costume e aggiungerei dei rapporti sociali: Elio Fiorucci. Il libro, edito da Fabbri Editori, “Fiorucci l’uomo che liberò la moda“. Una di quelle figure che va assolutamente conosciuta e non solo dall’esercito dei “picchiatelli“ che furono.

L’altra sera ero al cinema a vedere Povere Creature! e ad un certo punto vengo travolto da un dolce odore di caramelle. All’inizio penso, beh siamo al cinema e fuori vendono le caramelle. Ma questo profumo era intenso e sfaccettato, non potevano essere le caramelle, o almeno non totalmente. Infatti poi scopro che era una fragranza, come un nuovo “Bon Bon Malizia“ tanto spruzzati negli anni Novanta. Pensiamo che tra i profumi gourmand va forte quella ispirata al panettone. Quindi per una vaporizzata che sa di caramella una essenza con caramello, noci, pistacchi, zucchero filato e ovviamente una coda di agrumi. Leggerissima.

Francesco Pierucci

